أشهر مصممي الديكور في العالم…. آدم عفارة يضع لمسات سحرية على حفل تكريم تامر حسني في هوليود

يعتبر آدم عفارة واحداً من أبرز مصممي الديكور في العالم، ونجح مرة جديدة في وضع لمساته السحرية وخطف الأنظار، حيث أشرف على تنظيم ديكورات حفل تكريم النجم المصري تامر حسني على المسرح الصيني في هوليوود مساء الأربعاء في التاسع من آب/ أغسطس 2017 في حفل مميز كان عنوانه الإبداع على مختلف المقاييس.

وقد ساهم المصمم العالمي آدم عفارة في نجاح حفل تكريم تامر حسني الذي وضع بصمة يديه وقدميه في الإطار الإسمنتي الشهير في المسرح الصيني، ونالت الديكورات إعجاب الحضور ووسائل الاعلام وسط إجماع على البصمة الإبداعية التي شهدها تصميم آدم الذي عمل بشكل متواصل خلال الاسابيع الماضية من أجل اظهار الحفل على مستوى عالمي.