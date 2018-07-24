احذري آلام الظهر قد تكون جرس إنذار لإصابتك بهشاشة العظام

هشاشة العظام حالة مرضية تنكسية تصيب العظام نتيجة انخفاض في كثافتها مما يجعل العظام ضعيفة ومعرضة للكسر بسهولة، وتنتج تلك الحالة بسبب نقصان ترسيب أملاح الكالسيوم داخل العظام، وهو يصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال نتيجة الحمل والإرضاع، وخطورة ذلك المرض أنه مرض صامت يأتي دون أعراض، وقد تكون بداية جرس الإنذار على شكل آلام في الظهر.

إن الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام متعددة، منها التقدم في السن، بالرغم من أننا بتنا نراه في أعمار أقل من الأربعين، سوء التغذية وافتقار الجسم لعنصر الكالسيوم، انخفاض نسبة فيتامين (د) في الجسم، قلة الحركة والتمارين الرياضية، عوامل وراثية، تناول بعض الأدوية لفترات طويلة كأدوية الكورتيزون والصرع وهرمون الغدة الدرقية، الحمل المتكرر، التدخين، انقطاع الطمث لدى النساء وتوقف هرمون الأستروجين في جسم المرأة.

إن مرض هشاشة العظام مرض تنكسي يزداد مع التقدم في العمر، ويتسبب في حدوث آلام في جميع عظام الجسم تزداد وتشتد مع الوقت، وأفضل علاج للهشاشة هي تجنب الوصول لتلك المرحلة باتباع بعض النصائح لتكوني في مأمن عن الإصابة الفعلية:

تناول الحصص اليومية الكاملة من الكالسيوم من مصادره المختلفة.

التعرض للشمس ومتابعة نسبة فيتامين (د) في الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة نصف ساعة.

محاولة تعويض هرمون الأستروجين من خلال الخضار الصليبية بشكل طبيعي والحرص على تناول البروكلي والقرنبيط والملفوف.

التوقف عن التدخين.

احرصي على تناول منتجات الألبان ومشتقاتها والسمسم والسردين والتين والخضراوات الخضراء والبيض والأسماك بأنواعها والمكسرات التي تضمن لك الكمية التي تحتاجينها من الكالسيوم وبقية الفيتامينات والمعادن الأخرى.

والجدير بالذكر أن الجسم عبارة عن منظومة متكاملة فاتباع نظام صحي غني بالأغذية الغنية بالكالسيوم وبقية الفيتامينات والمعادن الأخرى يضمن لك ليس فقط الابتعاد عن شبح ذلك القاتل الصامت بل يضمن لك ذلك الغذاء المتوازن صحة جيدة طوال حياتك.