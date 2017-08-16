العلماء يكتشفون آلية طبيعية توقف الشيخوخة وأمراض السرطان

اكتشف علماء ألمان من جامعة “ماينتس” معلومات تبين الآلية الطبيعية التي تحارب الشيخوخة المبكرة للخلايا، وصرح العلماء في مقابلة مع موقع ” “Eurek Alert: “لقد اكتشفنا مجموعة من جزيئات المواد الموجودة في الحمض النووي الريبي تدعى “” TERRA، بأنها قادرة على إعادة تركيب “التيلوميرات”، وبهذه الطريقة يمكننا الوصول إلى آلية تمنع الشيخوخة المبكرة للخلايا”.

وأوضح العلماء: أن “التيلوميرات” هي تسلسل متكرر من “النيوكليوتيدات” تقع في نهاية “الكروموسومات” في معظم الكائنات الحية حقيقية النواة، وعند عملية تضاعف الحمض النووي تصبح أقصر، الأمر الذي يعد أحد عوامل الشيخوخة المبكرة للخلايا.”

وأضاف العلماء: ” إذا استطعنا إعادة تركيب هذه التسلسلات، نكون قادرين على تجديد البنية الخلوية ومحاربة شيخوخة الخلايا، ولو أوقفنا عملية تركيبها، نكون قد أبطأنا عملية الانقسام الخلوي وهذا الشيء سيساعدنا كثيراً في عملية مكافحة انتشار الأورام السرطانية”.

وأشار العلماء إلى أنهم يقومون حالياً بمتابعة الدراسات لاكتشاف آلية عمل جزيئات “TERRA” في الحمض النووي الريبي بشكل أوسع، حيث أن هذه الجزيئات مهمة كونها موجودة عند الإنسان وعدد من الكائنات الحية الأخرى.

الجدير بالذكر أن دراسة سابقة أكدت توصل العلماء إلى دواء جديد يحارب الشيخوخة، حيث قالوا: “هذا الدواء قادر على تجديد الحمض النووي التالف وحتى حماية رواد الفضاء على سطح المريخ من الإشعاع الشمسي”