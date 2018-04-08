أبرز علامات فساد كل أنواع الأطعمة

تفسد الأطعمة إذا تعرّضت إلى البكتيريا والفيروسات، أو إذا لم يتم تبريدها بشكل جيد لأن الحرارة المنخفضة هي عامل مساعد في المحافظة على جودة الطعام، كما تصبح الأطعمة غير صالحة للاستهلاك إذا بقيت مكشوفة ومعرّضة للتأكسد لفترات طويلة، وغير ذلك من الأسباب المتعلقة بتحضير أو حفظ أو تخزين أو تصنيع الأطعمة.

تحتوي الأطعمة الطرية على نسبة عالية من الرطوبة تفسد أسرع من الأطعمة الجامدة، ومن الأمثلة حول الأطعمة السريعة الفساد الحليب، الأجبان والألبان، اللحوم والأسماك والدواجن، الخضار مثل الخيار والخس والخضروات الورقية، الفواكه ذات الرطوبة العالية مثل العنب والبطيخ.

أما الأغذية التي تفسد بسرعة متوسطة فهي تلك التي تكون رطوبتها متوسطة مثل التفاح، البرتقال، البطاطا، البصل والثوم وغيرها.

أما الأنواع الغذائية التي تحافظ على جودتها لمدة طويلة على أن تُحفَظ في مكان جاف وبارد فهي على سبيل المثال: الحبوب مثل القمح والحمص والعدس، والحليب المجفف، السكر والملح والتوابل.

كيف نعرف أن الأطعمة فاسدة؟

الخضار والفاكهة: تظهر عليها علامات الفساد على شكل تغيّرات في القوام وفي الرائحة، وارتفاع نسبة الحموضة في الطعم حتى لو لم تظهر العلامات عليها من الخارج.

الأسماك: السمكة الفاسدة تكون عيونها ذابلة، قوامها ليّن أكثر من العادة وحراشفها ليست حمراء، كما يميل لون السمكة إلى الإصفرار، وتنبعث منها رائحة كريهة.

اللحوم والدواجن: تعرفين أن اللحمة الحمراء فاسدة إذا كان ملمسها لزجاً، رائحتها مزعجة وعندما تفقد لونها الزهري فيتحوّل إلى أحمر داكن أو إلى الرمادي أو البني، أما لحوم الدواجن فيصبح ملمسها مخاطياً ورائحتها كريهة عندما تفسد.

الحليب ومشتقاته: يظهر فساد الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان عند تغيّر رائحته وتحوّل لونه إلى الأصفر، وتغيّر ملمس الأجبان وتركيبتها بحيث تصبح أكثر ليونة ولزوجة.

الخبز: تشعرين أن الخبز أصبح فاسداً عندما يتغير قوامه وطعمه ورائحته وتظهر عليه علامات العفن في المراحل المتقدمة من الفساد، وذلك ينطبق أيضاً على المعجنات.

البيض: إذا كنت تشكّين بفساد البيض، ضعي البيضة في كوب من الماء فإذا طفت على وجه المياه تكون فاسدة.