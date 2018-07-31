المزج بألوان ظلال العيون أبرز ملامح ماكياج ربيع وصيف هذا العام

تميزت عروض موسم صيف وربيع هذا العام بالظلال الجميلة والمزج بين ألوان ظلال العيون بطريقة جذابة مفعمة بالأنوثة والنعومة. إذا كنت شغوفة بالتعرف على الجديد في عالم ألوان الظلال، جربي الآتي

1- قومي بالمزج بين تدرجات ألوان الأخضر والليلكي والمشمشي على العيون واستخدمي لذلك الماسكارا البنية بدلا من السوداء، وخصصي الأخرى لأوقات السهر.

2- اجعلي نظراتك تبو ساحرة باستعمال ظل العيون الأخضر، على أنه لون الظل الأساسي وإكمال باقي الماكياج حوله.

إن ألوان الدرجات المتعددة للون الأخضر تناسب وتكمل كافة ألوان العيون المختلفة وألوان البشرة المختلفة أيضا.

ودرجات اللون الأخضر الخفيفة مثالية لإظهار الملامح بصورة أكثر نعومة ورقة، في حين أن درجات ألوان الظلال العميقة للأخضر مثالية لإظهار الملامح الجذابة والساحرة.

اختاري ما يروق لك وما يعجبك من هذه الألوان. كما يمكنك استخدام ظل العيون الأخضر الكريمي أو البودرة اعتمادا على نوع بشرتك لتأكيد الحصول على مظهر جميل.

3- الألوان المرجانية هي ألوان جديدة وداكنة عندما يتعلق الأمر بأفكار الماكياج المستوحاة لهذا العام.

خبراء التجميل والماكياج يستخدمون الدرجات الفاتحة أو البراقة من هذه الألوان لإبداع مظهر ماكياج أكثر من رائع.

يجب أن يعتمد وضعك لهذه الظلال على شكل عينيك وعلى التأثير الذي ترغبين فيه. استغلي مهاراتك في وضع الماكياج للحفاظ على مظهر أنيق و خال من العيوب.

4- اكتشفي مدى روعة الدرجات المختلفة للون الأرجواني عندما يتم دمجها والجمع بينها في تصميم الماكياج الدافئ، والمرح، والجذاب، فمهما كان شكل عينيك، فإنك ستكونين متألقة بموجات الماكياج المشرقة والغنية بالألوان وستتمتعين بمظهر مشرق و ساحر.

5- ابتعدي عن فكرة تكثيف البشرة بطبقات الفاونديشن التي تخنق المسام وتبدو غير لائقة للأجواء الحارة، وبدلا من ذلك اختاري كريمات الأساس الخفيفة واكتفي بلمسات البودرة الشفافة أو الحرة.

واحرصي هنا على الحفاظ على نظافة الفراشي والأسفنجة التي تستخدمينها لتظل بشرة نقية ونضرة.