أبلة فاهيتا تستقبل أحمد السقا والسبكي في المغرب

تحتضن مدينة الدار البيضاء (وسط المغرب) فعاليات النسخة الثانية من مهرجان “كازا آرت” الذي يهتم بعالم الموضة والجمال، ويعرف مشاركة وحضور مهنيي القطاع الذين يعرضون أحدث المواد الخاصة بالتجميل إضافة إلى تنظيم عروض للأزياء، وذلك بمشاركة الفنانة المغربية “خولة بنعمران” التي تم اختيارها كوجه إعلاني للمعرض.‫

المهرجان الذي ينظم في الفترة الممتدة ما بين 4 و8 أبريل الجاري، سيعرف تكريم ثلة من نجوم السينما والتلفزيون في مصر، في مقدمتهم النجم “أحمد السقا”، “شيري عادل”، “منال سلامة”، “نهال عنبر”، “لقاء سويدان”، والمنتج “محمد السبكي.”

ويحتفظ المشرفون على المهرجان بعدة مفاجآت، إضافة إلى تفاصيل مشاركة الشخصية الكارتونية المصرية “أبلة فاهيتا”، التي ستعمل على محاورة النجوم على السجادة الحمراء تماماً كما فعلت خلال مهرجان دبي للسينما في 3 مناسبات، حيث ستكون في مقدمة مستقبلي “السقا” و”السبكي” و”نهال عنبر”…الخ.

يذكر أن مجموعة من التقارير الإعلامية كانت قد تناولت خبر “وقف عرض” برنامج أبلة فاهيتا، قبل أن تنفي قناة cbc المصرية عبر بيان رسمي لها، كذبت من خلاله كل التقارير الصحفية التي صدرت حول وقف عرض برنامج “أبلة فاهيتا”، وأكدت استمرار عرض باقي حلقات البرنامج حتى نهاية الموسم كما كان مخططاً من قبل ودون أن تغيير.