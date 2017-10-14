أبو بكر سالم يدعم فؤاد عبد الواحد بمشاركته مطلع أغنية “خنجر يماني”

شارك الفنان القدير أبو بكر سالم في غناء مقدمة أغنية تحمل عنوان “خنجر يماني”، دعماً منه للفنان الشاب فؤاد عبد الواحد في مسيرته الفنية التي تلاقي نجاحاً كبيراً.

تعاون جديد يجمع بين الشاعر السعودي المتميز “واحد” والفنان الشاب فؤاد عبد الواحد من خلال أغنية تحمل عنوان “خنجر يماني”، والتي ساهم وساند في غناء مقدمتها الفنان القدير أبو بكر سالم كمشاركة منه لدعم صوت الفنان الشاب، في مسيرته الفنية التي تلاقي نجاحاً وتميزاً.

حملت أغنية “خنجر يماني” كلمات مختلفة في طرحها ومتميزة في أسلوبها كتبها الشاعر “واحد” الذي نجح في الأغنيات التي كتبها بأصوات نجوم خليجية وعربية متعددة، واضعاً ثقته في مهمة تلحين الأغنية الجديدة للملحن السعودي سلطان الناصر، والتوزيع الموسيقي للمايسترو المصري وليد فايد، حيث حملت كلمات الأغنية في مقدمتها:

جيتني بخنجر يماني طعنتني بالظهر

إيش جالك إيش جالي مت أنا ولله قهر

حظي وين بس رماني

رماني أنا وقلبي في بحر

كم أنا منك أعاني

كم أنا منك قلبي منقهر..

وأكد فؤاد عبد الواحد أنه سعيد بالتجربة الجديدة المتميزة مع الشاعر “واحد” من خلال أغنية “خنجر يماني”، وبمساندة الفنان الكبير أبو بكر سالم دائماً له وقال: “اليوم أقدم عملاً كبيراً بالفعل، يحمل غناء الفنان الذي تتلمذت على أدائه وصوته أبو بكر سالم، الذي طالما أبهرني بدعمه لي ولصوتي في محطات مختلفة لي”، مضيفاً: “حملني الشاعر (واحد) ثقة كبيرة في هذه الأغنية (خنجر يماني) وقد أبدع في إحساسه بكتابة كلماتها ذات معاني الحب الرائعة والصريحة، وأنا سعيد جداً بتكرار وتجدد التعاون في ما بيننا، ولدينا المزيد لنقدمه سوياً”.

يذكر أن الأغنية الجديدة طرحت من خلال الإذاعات السعودية والخليجية والعربية، إلى جانب جميع وسائل التواصل الإجتماعي، ومنها موقع “اليوتيوب” في صفحة الفنان فؤاد عبد الواحد، بعد أن تمَّ عمل صور خاصة للفنان فؤاد عبد الواحد من أجل عملية المونتاج للأغنية المطروحة بالموقع.

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