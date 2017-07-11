أجمل الإطلالات في بياف 2017 برأي جمهور مواقع التواصل الاجتماعي

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خطف مهرجان بيروت السينمائي العالميBIAF2017، مساء أمس الأول، أنظار المتابعين على الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما ارتدته النجمات على السجادة الحمراء للحفل.

ولقد حصلت بعض النجمات على إعجاب جمهور مواقع التواصل، فيما أخريات لم يحظين به.

ومن الإطلالات الموفقة كانت إطلالة المغنية والممثلة نيكول سابا التي تألقت بفستان أبيض ملكي من توقيع المصمم “جان لويس صبجي”، رغم أنَّ حقيبة اليد الحمراء التي حملتها لم تسلم من الانتقاد.

كما كانت إطلالة النجمة نوال الزغبي بفستان ذهبي لامع، من تصميم “مايكل سينكو” مميزة وأنيقة، علماً أن الانتقاد طال بطانة الفستان القصيرة من الداخل!

وجاءت إطلالة مقدمة الحفل الإعلامية ريما نجيم مميزة أيضاً، حيث أطلّت بفستان أبيض، ناعم وهادىء، مزوّد بأكمام طويلة من مجموعة المصمم نيكولا جبران.

وتألقت النجمة التركية نور فتاح أوغلو بفستان مميز، من دون أكمام، باللون الأزرق المطرز بالفضي.

أما إطلالة النجمة الباكستانية ماهيرا خان، التي اختارتها من مجموعة المصمم نيكولا جبران، فقد كانت أكثر من ساحرة بالفستان الأبيض الديكولتيه، والذي يتخلله التطريز اليدوي والورود النافرة الأنيقة من الأسفل. فقد بدت حقاً “أميرة”، كما وصفها جمهور مواقع التواصل.

وقد جاءت إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة سالي جريج مميزة جداً، راقية وتليق بها وبشخصيتها. الفستان الذي إختارته باللون الأزرق المطرز بالذهبي بدا عليها رائعاً، ووجده كثيرون من أجمل إطلالات بياف 2017 .

وتبقى إطلالة الممثلة ستيفاني صليبا التي تأرجحت بين مؤيد وناقد، حيث وصفها البعض بـ”الرائعة” وأنها “عروس المهرجان” بفستانها الأبيض المرصّع بالأحجار البرّاقة الذي اختارته من مجموعة المصمم رامي القاضي، فيما اعتبر آخرون أنَّ الإطلالة مبالغ بها.