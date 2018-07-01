أجمل وأغلى فتاة على الكوكب أمريكية مصرية سودانية…. تتقاضى 1500 دولار في الساعة

وحدها الصدفة البحتة هي التي صنعت من الفتاة “أنوك ياي” واحدة من أشهر وأغلى عارضات الأزياء في العالم.

هي في الأساس سودانية الجنسية، عاش أبويها في مصر وحصلت بالتبعية على الجنسية المصرية.

تخصصت ياي في دراسة الكيمياء الحيوية وكانت تحلم بأن تكون طبيبة يوما ما، لكن الصدفة كان لها رأيا آخر.

فقد قام والديها باصطحابها الى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور أحد المناسبات في جامعة هوارد، وهناك قام مصور محترف بالتقاط عدة صور للفتاة، وبعد ذلك قام برفع الصور على حسابه بموقع “انستجرام”.

بعد فترة قصيرة انتشرت الصور على الانترنت وحصلت على أكثر من 11 ألف إعجاب، أعرب المتابعون عن اعجابهم بلون بشرتها الأسود الداكن ورشحوها لكي تكون عارضة أزياء.

فوجئت الفتاة باتصالات من أشهر بيوت الأزياء الذين أعربوا عن رغبتهم في توظيفها كعارضة أزياء لديهم.

وبالفعل قدمت العديد من العروض، لكن المفاجأة عندما قامت دار أزياء “برادا” بتقديمها لتفتتح العرض في عام 2017، وبذلك تكون أو موديل سوداء تفتتح العرض الشهير منذ عام 1997، عندما قامت نعومي كامبل بافتتاح عرض أزياء برادا.

وعن ذلك تقول ياي أن ما حدث معها أكبر من تخيلها بكثير. مؤخرا تم اختيارها بالعديد من الاستفتاءات كأجمل فتاة على الكوكب، تتقاضى ياي ما مقداره 1500 دولار أمريكي عن كل ساعة تصوير، لتكون بذلك أغلى وأجمل فتاة على الكوكب.