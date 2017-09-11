“هيا عبد السلام ونانسي وظافر العابدين ولمجرد” أسماء مرشحة……النجوم العرب ينافسون على لقب “أجمل وجه نسائي”و “أوسم رجل” في العالم

يواصل موقع “TC Candler” الأمريكي نشر صور ألمع مشاهير العالم في عملية تصويت مفتوحة لاختيار أجمل وجه نسائي في العالم، والرجل الأكثر وسامة في العالم، والذي سيعلن عن نتائجها في السابع والعشرين من شهر ديسمبر 2017.

وتتضمن اللائحة ١٠٠ شخص من عالم التمثيل والغناء والرياضة والأزياء والتلفزيون، من مختلف أنحاء العالم حيث يتواجد ضمن المتنافسين نجمي فريق ريال مدريد لكرة القدم الإسباني “سيرخيو راموس” والبرتغالي “كريستيانو رونالدو” والمغني الإسباني “إنريكي إغليسياس”، والنجمة التركية “توبا بويوكستون” وملكة جمال أستراليا “جيسكا قهوتي” ذات الأصول اللبنانية، وصديقة اللاعب “رونالدو” السابقة عارضة الأزياء الروسية “إيرينا شايك”، وعدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل في آسيا وأوروبا.

على المستوى العربي فإن الفنانة الكويتية “هيا عبد السلام” كانت الوحيدة من منطقة الخليج التي تنافس حول لقب أجمل وجه نسائي في العالم، في حين غابت دول الجزائر وليبيا وموريتانيا عن منطقة المغرب العربي، وحضر المغرب وتونس فقط.

الموقع وضع لائحة تضمنت مجموعة من النجوم العرب جميعهم من عالم الغناء والتمثيل، ومن فئة الرجال، نافس حول الرجل الأكثر وسامة في العالم: المغربي “سعد لمجرد”، والممثل التونسي “ظافر العابدين”، ومن فلسطين نجم برنامج أراب أيدول المغني “محمد عساف”، والفنان الأردني / الفلسطيني “ليث أبو جودة.”

أما على صعيد السيدات، حيث المنافسة حول أجمل وجه في العالم، تتواجد باللائحة النجمة الكويتية “هيا عبد السلام”، وخريجة برنامج ستار أكاديمي المغنية المغربية “حنان لخضر”، ومن لبنان المغنية “نانسي عجرم” و المغنية “ماريتا حيلاني”، ومن مصر الممثلتين: “ياسمين صبري”، و”هنا الزاهد”، ومن سوريا الممثلة “نسرين طافش.”