الفنانة هيا عبد السلام وظافر العابدين و5 من المشاهير العرب من بين أجمل 100وجه في العالم

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تمكنت كل من الفنانة الكويتية هيا عبد السلام، والنجم التونسي ظافر العابدين والمصرية ياسمين صبري وأربعة وجوه عربية أخرى من التواجد بقوة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد القائمة التي كشف عن أسمائها مؤخراً، موقع “تك كاندلر” حيث يضم مجموعة من النقاد المستقلين، تسند إليهم مهمة اختيار أجمل 100 وجه بشكل سنوي، منذ عام 1990 وبحيادية كبيرة.

بالفعل صار الجمال العربي يجذب النقاد في العالم ويسحر ذوقهم، على اعتبار أن العديد من النجوم والنجمات في الوطن العربي تمكنوا من التواجد في العديد من القوائم التي تعنى بانتقاء أجمل الوجوه، وهذه المرة انجذب خبراء الجمال والنقاد المستقلين من خلال موقع “تك كاندلر”، لنحو 7 من وجوه النجوم والمشاهير في العالم العربي، ويتعلق الأمر بكل من النجمة الكويتية هيا عبد السلام والممثل التونسي ظافر العابدين والفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى جانب عارض الأزياء والممثل المصري شريف فايد، ونجد في نفس القائمة الإعلامية وعارضة الأزياء وملكة جمال لبنان جيسكا قهواتي ونجمة الإنستغرام طالبة الحقوق الكويتية الأردنية روان بنت حسين، والمغني الأردني الفلسطيني ليث أبو جودة، وضمت ذات القائمة العديد من الجميلات في العالم نذكر من بينهن كيت ميدلتون وبليك ليفلي وهيو جاكمان وتوم هيدلستون.

يذكر أن فريق النقاد عبارة عن هيئة مستقلة تختار الوجوه الجميلة بكل حيادية، ويعكف هذا الموقع على تنظيم هذه المسابقة بشكل دائم، ويرشح أجمل الوجوه الجذابة للنجوم والمشاهير في العالم.