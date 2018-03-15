أحدث مبتكرات Audemars Piguet للعام 2018

أودمار بيغيه -أو أوديمار بيغيه كما هو شائع- Audemars Piguet مؤسسة سويسرية عريقة لها باع طويل في تصنيع الساعات الميكانيكية الفخمة كان جول لوي أودمار وإدوار أوجيست بيغيه قد أسساها في فاليه دو جو عام 1875 وهي من الشركات أسرية الملكية أو المملوكة لأسرة منذ تأسيسها. من أولى إنجازات أودمار بيغيه ابتكار أول ساعة يد “ريبيتر” أو تكرارية في العام 1892 وتشتهر الشركة بطراز رويال أوك Royal Oak لكنها تقوم كذلك بصنع العديد من الطرازات المهمة الأخرى، وتضم المصفوفة الحالية لطرازات ساعات أودمار بيغيه: رويال أوك، رويال أوك كونسبت، رويال أوك أوفشور، ميليناري، جول أودمار، أوت جواييري وكلاسيك.

في معرض الصالون الدولي للساعات الراقية بجنيف السويسرية (إس آي إتش إتش) العام الماضي قدمت دار أوديمار بيغيه السويسرية لصناعة الساعات الراقية ساعة رويال أوك بيربيتشوال كالندر إن بلاك سيراميك

Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar in Black Ceramic

والمصنوعة من خزف حديث يجعلها أخف بكثير من نظيراتها المصنوعة من الذهب أو البلاتين كما أنها مزودة بوظيفة التقويم الدائم علاوة على أن آلية حركتها النحيفة جداً تجعلها أكثر قابلية للارتداء.

أما في معرض إس آي إتش إتش لعام 2018 فقد قامت الدار نفسها بعرض ساعة وصفها الخبراء بأنها ذات أفضل فكرة أو مفهوم لساعة على وجه الإطلاق وهي ساعة رويال أوك آر دي نمبر تو بيربيتشوال كالندر

Audemars Piguet Royal Oak RD#2 Perpetual Calendar

كما عرضت الشركة كذلك ساعة رويال أوك “جامبو” إكسترا ثين إن تايتانيوم أند بلاتينم

Audemars Piguet Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin In Titanium And Platinum

فائقة النحافة والمصنوعة من التيتانيوم والبلاتين حيث يعتبر التيتانيوم خفيف وصلب أما البلاتين فهو لامع وبراق وتمثل هذه الساعة احتفاء بتاريخ أودمار بيغيه الطويل مع المزج بين المعادن في مبتكراتها المميزة.