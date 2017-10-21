أحلام تتحدى جمهورها بممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً

انضمت الملكة أحلام إلى “تحدي دبي للياقة”، ولذلك شرعت في المواظبة على ممارسة الرياضة من ون انقطاع، بعد أن رفعت التحدي أمام جمهورها لممارسة الرياضة كل يوم لمدة 30 دقيقة على مدى 30 يوماً، وعقب تحديها للجمهور أشعلت كعادتها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشرها لفيديو تمارس فيه رياضة الجري بأحد المنتزهات، حيث كانت ترتدي لباسا رياضياً باللونين الأسود والذهبي.

يذكر أن أحلام عندما نشرت فيديو لها عندما كانت تمارس رياضة الجرى، عبر حسابها على “تويتر”، علقت على الفيديو بعبارة ساخنة تفيض بالتحدي: “أتحدى جمهورى فى دبى ينضموا لممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً، من خلال تحدى دبى للياقة ابتداءً من 20 أكتوبر”.

وبالموازاة مع ذلك شاركت المطربة أحلام جمهورها عبر تطبيق “انستغرام” بمقطع فيديو يكشف عن ممارستها رياضة الجري في أحد المنتزهات، وبدت بالفعل تتمتع بلياقة بدنية ورشاقة ملحوظة.

يذكر أنه بهدف جعل دبى واحدة من أكثر المدن ممارسة للرياضة فى العالم، أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس مجلس دبى الرياضي مبادرة تحدى دبى للياقة لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً.

وكانت أحلام قد انتهت من تصوير آخر حلقات برنامج “ذا فويس”، إلى جانب كل من الفنانة إليسا والمطرب محمد حماقي والنجم عاصي الحلاني.