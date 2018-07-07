أحلام تتسبب في أزمة نفسية لنانسي عجرم وتنتقم من وائل جسار

لا يمكن أن تمر المشاركة الأخيرة للفنانة “أحلام” ضمن فعاليات الدورة المنصرمة من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، دون تسجيل أكثر من مشهد استثنائي تسببت فيه الفنانة الإماراتية وأذكته حملة المقاطعة التي دعا لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة الإماراتية لم تغضب إدارة المهرجان فحسب، بل أحرجت معظم نجوم الأغنية العربية الذين شاركوا في هذه الدورة، أول مشهد ارتباك تسببت فيه “أحلام” كان “شبه انتقام” من الفنان “وائل جسار” الذي خرج مهاجما قبل أيام من حفله بموازين، حين قال لها: “مش شايفك؟“، لتختار الأخيرة ليلة حفله لإعلان تنازلها عن أجرها بموازين، وكانت قبلها إدارة المهرجان قد بلغت وسائل الإعلام عن موعد المؤتمر الصحفي للفنان اللبناني، قبل أن يتم إلغاء لقائه فجأة ودون سابق إنذار، وتم تعويضه “فجأة أيضا” بالمغني الأمريكي ذي الأصول المغربية “فرانش مونتانا”، فيما أكدت بعض المصادر أن “جسار” كان متخوفا من استغلال ممثلي وسائل الإعلام المغربية والعربية لموقف “أحلام” بهدف إحراجه ومحاصرته بعدد من الأسئلة حول قرار تنازلها عن أجرها وخرجته الإعلامية تجاهها.

لكن قرار “أحلام” لم يتسبب في إحراج “جسار” فقط، بل نزل كالصاعقة على إدارة المهرجان التي بدت محرجة أمام الفنانين العرب الذين سيجبرون على تلقي أسئلة تصب في مقاطعة الجمهور لحفلات المهرجان وتنازل “أحلام” عن أجرها، مما دفع المشرفين على المهرجان إلى إلغاء المؤتمر الصحفي للفنانة الإماراتية التي أبدت استغرابها من قرار الإدارة وأجرت لقاءاتها الصحفية بمقر إقامتها بالفندق.

كما أن موقف “أحلام” تسبب في إلغاء معظم لقاءات الفنانين مع الصحافة، فانسحب “صابر الرباعي”، “ملحم زين”، “ماجدة الرومي” و”نانسي عجرم”، في حين كان غياب “بوسي” بسبب رفضها الدخول في جدال حول موضوع الحكم بسجنها.

“أحلام” ظلت حديث الساعة بعد أسبوع من نهاية المهرجان، فقد فرضت على الجمهور المغربي وضع مقارنة بينها وبين “نانسي عجرم” خاصة حول مشهد العناق الحار بين نجم ذا فويس كيدز المغربي “حمزة لبيض”، بينما “نانسي” أحرجت الأخير حين رفضت تقبيله لها.

وحسب موقع مغربي فإن الانتقادات الشديدة والهجوم على الفنانة اللبنانية تسبب لها في صدمة عنيفة، دفعتها إلى الدخول في موجة من البكاء الشديد، معتبرة أن ما عانته عقب مشاركتها ظلما، رغم أن الفيديو الذي ظهرت عليه “نانسي” للحظات وصولها إلى المغرب حيث عكس حجم الغرور والعجرفة حين رفضت تحية معجبيها.

هكذا تعاملت أحلام مع الطفل حمزة لبيض في موازين