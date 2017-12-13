خاص باليقظة: أحلام تتلقى دعوة لتكريمها في المغرب

تلقت الفنانة “أحلام” دعوة خاصة من إحدى المؤسسات الخيرية بالمغرب، لتكريمها عن كامل مشوارها الفني وذلك بمناسبة عيد المرأة، وحسب مصادر موثوقة أكدت بشكل حصري “لليقظة“، أن اختيار الفنانة الإماراتية جاء بناء على عطائها الفني وتصدرها “فنانات الخليج”، كأكثر مطربة خليجية منتشرة على مستوى الوطن العربي.

ذات المصادر قالت إن اختيارها للفنانة “أحلام”، جاء أيضاً بسبب حبها للمغرب وتعبيرها بشكل مستمر عن رغبتها في زيارة المملكة واللقاء مع جمهورها هناك، حيث تحرص الفنانة الإماراتية كذلك على الاحتفال بكل الأعياد الوطنية للمغرب وتهنئة الشعب المغربي عبر مختلف حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، كشفت “أحلام” عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعتزم طرح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان “على كثر الوفا فيني”، حيث من المنتظر إطلاقها عبر قناتها الشخصية على موقع اليوتيوب خلال أيام.

أغنية “على كثر الوفا فيني” هي من كلمات وألحان “عبدالرحمن العثمان” وتوزيع “عصام الشرايطي.”