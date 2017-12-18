أحلام تحتل الصدارة خليجياً على “انستغرام” ب7 ملايين متابع

احتلت النجمة الإماراتية أحلام المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي، من حيث حصولها على أكبر نسبة من عدد المتابعين عبر تطبيق “انستغرام، حيث بلغ عدد متابعيها أكثر من 7 ملايين، وتألقت كذلك أغنيتها التي تحمل عنوان “مكاني” على موقع “يوتوب”، وتواصل الملكة احلام بذلك نجاحها المستمر خليجياً وعربياً.

بالفعل حصدت المطربة الإماراتية أحلام المرتبة الأولى خليجياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على تطبيق انستغرام، حيث قفز عدد المتابعين لأغانيها ضمن فناني الخليج، إلى ما لا يقل عن 7 ملايين متابع، ويمكن القول أنها تربعت على عرش الصدارة عن جدارة واستحقاق.

وبالموازاة مع ذلك لا يمكن إغفال أن أغنية أحلام التي تحمل عنوان “مكاني” حققت المليون الأول على موقع يوتيوب العالمي، علماً أنه كتب كلماتها الشاعرة آثال ولحنها لها الماسي.

وكانت أحلام قد تم استبعادها من برنامج “ذا فويس” لاكتشاف المواهب الشابة التي لديها أحلى صوت، وتم استبدالها فجأة وفي قرار لم يكن منتظراً ب”نوال الكويتية”، وعلى صعيد آخر كشف محامي الملكة أحلام، عن كسبها لقضية قام بتحريكها بالنيابة عن موكلته ضد أحد رواد التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر ب “مشاري بويابس والذي أساء للفنانة بالكلام حيث تجاوز حدوده، وأصدرت المحكمة قراراً يقضي بتغريمه بمبلغ يناهز 5000 دينار، أي ما يعادل 16500 دولاراً أمريكياً.