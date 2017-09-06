كشفت عن الخبر على “إنستغرام” ..أحلام تحل مكان شيرين في “ذا فويس”

كشفت الفنانة أحلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركتها لأول مرة في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس” لفئة الكبار، حيث من المقرر أن تحل مكان النجمة شيرين عبد الوهاب، فيما لم يتم الحسم بعد في إمكانية عودة باقي أعضاء لجنة التحكيم، ما عدا استمرار الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

كعادتها مازالت أحلام السباقة إلى كشف الأخبار الجديدة، وبعد مد وجزر وتسجيل مفاوضات ماراثونية، قام بها المسؤولون على مجموعة قنوات “أم.بي.سي” مع النجوم العرب خلال الأسابيع الماضية، خرجت أحلام عن صمتها وأكدت تواجدها في هذا البرنامج الذي يخصص طبعتين الأولى للكبار والثانية لفئة الأطفال، وعقب الجزم أن كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني سيستمرون في لجنة تحكيم طبعة “ذا فويس كيدز”، مازالت الأخبار النهائية لم يعلن عنها بخصوص لجنة التحكيم الخاصة بالكبار..وإن كان القيصر كاظم الساهر وصابر الرباعي سيعودون مع عودة الموسم الجديد.

ولم تتردد أحلام في نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” عندما كانت تتواجد في عيادة دكتور التجميل، حيث بدت تسأله ماذا ستفعل غداً، فأجاب أنه سيكون إلى جوارها في برنامج “ذا فويس”.

وبدأت الانسحابات من هذا البرنامج بعد اعتذار شيرين عبد الوهاب عن مشاركتها من الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس”، بفعل ارتباطاتها الفنية المكثفة من بينها تحضيرها لألبوم جديد ومشروع مشاركتها لأول مرة في فيلم سينمائي، ونفس الأعذار أي كثافة الأجندة الفنية برر بها كاظم اعتذاره، لكن خرج مدير أعماله عن صمته ولمح إلى إمكانية عودته إلى ذات البرنامج..ومن المنتظر أن تعلن مجموعة قنوات “أم.بي.سي” عن أعضاء لجنة التحكيم قريباً.