أحلام تحي حفلاً ضخماً على مسرح الأوسكار في أمريكا

ستتواجد النجمة الإماراتية أحلام مرة أخرى مع الكبار شهر يوليو المقبل، لأنها على موعد مع إحياء حفل فني بمسرح “دولبى” الكائن في لوس أنجلوس، حيث يعتبر مركز الاحتفال السنوى لتوزيع جوائز أكاديمية الفنون السينمائية “الأوسكار”.

ففي يوم 27 يوليو المقبل تحديداً ستكون أحلام على موعد مع جمهورها بمسرح دولبي الكائن بلوس أنجلوس، والذي تعتبره أحلام بأنه مسرح يليق بجمهورها الذي لديه مكانة خاصة في قلبها، وحريصة على إخباره بكل مستجدات حياتها الفنية، ولم تتردد أحلام في الكشف عن هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن إحدى أهم حفلاتها في الخارج على الإطلاق، فأوضحت تقول: “..مسرح دولبى.. هو أحد المسارح الهامة فى لوس أنجلوس.. يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية الفنون السينمائية “الأوسكار”..كما يتم إقامة حفلات مباشرة للعديد من المغنيين الامريكين والأجانب .. حفلى بإذن الله 27-7-2018.. أنتظركم على المسرح الذى يليق بجمهوري”.

وتشارك أحلام في الوقت الحالي في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” لفئة الكبار” مع كل من النجم المصري محمد حماقي وملكة الإحساس إليسا والنجم اللبناني عاصي الحلاني، حيث اكتملت فرق المدربين الأربعة، وبداية من الأسبوع المقبل سوف تبدأ المنافسة من خلال بث العروض المباشرة لأعذب الأصوات في الوطن العربي.