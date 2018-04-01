أحلام تشترط انفصال زوجة عن زوجها لتصل إلى نهائيات “ذا فويس”

جاءت حلقة الأمس من برنامج المسابقات “ذا فويس” مليئة بالمتعة والاثارة، لا سيما مع خروج متسابقين كانوا على درجة عالية من المهارة والتألق أيضاً.

غير أن الإثارة تجسدت في أبهى صورها على الحلبة واشتدت المنافسة بين المتسابقة ريتا كاميلوس والزوجين أولغا وشربل القاضي والجميع كانوا ضمن فريق الفنانة أحلام. منذ بداية المسابقة يدخل الزوجان المنافسة كفريق واحد لكن ذلك لن يستمر بعد اليوم.

فقد تألق الجميع على المسرح لتفوز المتسابقة ريتا وتصعد إلى مرحلة العرض المباشر، ومن ثم خسر الزوجين أولغا وشربل القاضي. كانت هناك فرصة وحيدة لاستمرار الزوجين، وهي أن يقوم أحد أعضاء لجنة التحكيم بخطفهما “بحسب قواعد البرنامج”، وهو ما قامت به أحلام بالفعل، حيث قامت بالضغط على زر الخطف ولكنها لم تكتف بذلك، فقد اشترطت أن تصعد الزوجة أولغا بمفردها لأنها أبدعت في الغناء وتستحق الصعود، في حين صرحت أحلام بأن زوجها كان خائفاً وكان يرتجف أثناء الغناء، وهو ما أكده باقي أعضاء لجنة التحكيم. بعد مشاورات بين الزوجين تم قبول شرط الفنانة أحلام، لتصعد أولغا إلى النهائيات ويغادر الزوج شربل المسابقة.

أكدت الزوجة أنها قبلت بالشرط لأن نجاحها يعتبر نجاح لزوجها أيضاً.