الأموال لا تصنع الأناقة… أحلام تصدم الجمهور بذوقها العشوائي

اعتاد الجمهور العربي على اطلالة الفنانة أحلام الصادمة مع كل حلقة جديدة من حلقات برنامج المسابقات “ذا فويس”.

هذه الاطلالات البشعة والأذواق الرديئة لم تظهر من البداية بسبب الاكتفاء بإطلالة واحدة خلال مرحلة الصوت، لكن مع انتهاء المرحلة أصبح لكل فنان من طاقم التحكيم حرية تبديل الأزياء والملابس كما يشاء.

كانت الفنانة أحلام كعادتها مثار للجدل والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأحاديث اليومية للجمهور، والسبب في ذلك الأزياء والملابس التي تختار الظهور بها في كل مرة، ويمتد الجدال كذلك الى طريقة تصفيف الشعر والماكياج أيضا.

وخلال حلقة الأمس مثلا ظهرت أحلام بإطلالة غاية في العشوائية والغرابة أيضا. فقد لفتت الانتباه بالرسومات التي أضافتها على جبينها وذقنها، وهذا الأمر لا يتماشى مطلقا مع الظهور في برنامج مسابقات فنية، وربما يكون صالحا لحضور جلسة ودية مع الصديقات والمقربات مثلا.

ألوان الشعر المستعار هي الأخرى كانت مصدر للانتقاد، فقد اختارت تدرجات اللون الأزرق والتي لا تتناسب مطلقا مع الملابس غير المنسقة لتزيد من بشاعة طلتها.

الحلقة السابقة لم تكن بالأفضل هي الأخرى، وخصوصا النظارة العجيبة التي اختارتها والتي تشبه نظارات الرسوم المتحركة والشخصيات الكرتونية.

وارتدت خلال نفس الحلقة جاكيت واسع وطويل Oversize Tweed Cardigan يقال أن سعره وصل الى 2200 جنيه استرليني، أسفل الجاكيت ارتدت فستان أبيض طويل وبنطلون، في منظر أقل ما يقال عنه أنه عشوائي وردئ.

كل هذه المصائب تتكلل بالماكياج الصارخ الذي يطغى على طلتها أيضا. كما تأتي الاكسسوارات لتضاعف من كارثية المشهد كذلك.

وتصرح أحلام بأنها تختار طلتها بنفسها، بدورنا ندعو الفنانة الشهيرة الى مشاهدة إطلالات المتسابقات والتعلم منهن.

حيث تطل المتسابقات بمظهر أكثر جاذبية وأناقة من المدربة نفسها.