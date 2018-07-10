بعد الإحراج الذي سببته لزملائها في موازين.. “أحلام تعتذر”

اضطرت الفنانة “أحلام” إلى الاعتذار من زملائها المشاركين في الدورة الأخيرة من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، بعد الإحراج الكبير الذي تسببت لهم فيه، أمام الجمهور المغربي عقب قرارها التنازل عن أجرها كاملا وتحويله لأعمال خيرية في المغرب.

وكشفت “أحلام” في مقابلة صحفية على إحدى القنوات العربية، أن القرار جاء تلقائيا ولم يطلب منها ذلك من أي مسؤول في المغرب، وتابعت: “أنا كتبت بيان تبرعي بأجري بنفسي، وإذا قال الشعب المغربي أن أجري من حقه، ممكن يكون صح، خليني أقولهم أنا ما يهمني الأجر بقدر ما تهمني محبة الشعب المغربي لي”.

ونفت “أحلام” أن تكون لها نية مقصودة لإحراج زملائها عبر قرار تنازلها، ووجهت لهم رسالة: “أنا أعتذر منهم إذا ضايقتهم من غير ما أحس”.

في نفس السياق، أشادت الفنانة الإماراتية بالجمهور المغربي، وقالت: “الجمهور المغربي معطاء، وهو لا يأتي ليحضر حفلك بل ليعطيك من حبه، ويأتي ليغني من قلبه عشان كده أنا أحبه ولذلك أطمح دائما أني أحضر الى المغرب”، ووجهت رسالة خاصة للجمهور الذي أصبحت تحظى لديه بمكانة خاصة، قائلة: “أنتم ترفعوني وأنا أكبر بكم. هذه هي رسالتي”.

وكان قرار “أحلام” قد دفع إدارة مهرجان موازين إلى إلغاء عدة مؤتمرات صحفية، بعد الإحراج الكبير والموقف الذي وضع عليه عدد من النجوم العرب المشاركين في الدورة المنصرمة، حيث أعلنوا “الهروب الجماعي” من المؤتمرات الصحفية ومن أسئلة الإعلام، عبر ا لمقارنة بين الموقف “البطولي” للفنانة الإماراتية وبين تشبثهم بأجرهم دون الإعلان عن مبادرة مماثلة، خاصة من الفنانين الذين يشاركون في المهرجان لثالث أو رابع مرة وهم: “ماجدة الرومي”، “كاظم الساهر”، “صابر الرباعي” و”نانسي عجرم.”