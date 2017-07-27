أحلام أول فنانة عربية تغني على مسرح “والت ديزني”

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ستكون الفنانة الإماراتية أحلام أول مطربة عربية تغني على مسرح “والت ديزني”، يوم 18 أغسطس المقبل، وكعادتها لم تفوت الملكة الفرصة من أجل الترويج لحفلها، وجاء ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي كعادتها على طريقتها الخاصة، ويأتي هذا الحفل بحلة ملكية، بعد الحفل الذي تستعد لإحيائه ولقاء جمهورها فيه بمدينة الضباب لندن يوم 6 أغسطس المقبل على مسرح بلاديوم، الذي لم يغن فيه سوى الفنانة الكبيرة فيروز والنجم اللبناني راغب علامة.

يبدو أن صيف النجمة أحلام حافل بالنشاطات الفنية، حيث تتضمن محطتين مهمتين، لا تتاح فيهما الفرصة للعديد من الفنانين، فهي ستكون متواجدة لتحيي حفلين غنائيين ما بين لندن والولايات المتحدة الأمريكية، وقامت أحلام بالإعلان عن موعد هذا الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على “أنستغرام”، وقالت بأنه سيكون يوم 18 أغسطس المقبل بمسرح “والت ديزني”.

وكتبت الملكة أحلام مخاطبة جمهورها: “..بعد لقائنا المنتظر بتاريخ ٦ أغسطس على مسرح بلاديوم لندن العريق.. وكما عودتكم جمهوري بمسارح تليق بجمهوري”.

وأضافت في تأكيدها ملتزمة بأن جمهورها سوف يستمتع بحفل ملكي من الطراز الأول:”.. في لوس أنجلوس أمريكا بتاريخ 18 أغسطس وكأول فنانة عربية على مسرح والت ديزني العريق.. انتظركم جمهوري وأعدكم بحفل ملكي من الطراز الأول.. أحبكم جمهوري وانتظركم.. الله لا يحرمني منكم ولا من محبتكم..”.