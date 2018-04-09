أحلام تحقق حلمها بالوقوف مرتين على مسرح موازين

فكت إدارة مهرجان موازين، لغز الحفل الذي أعلنت عنه الفنانة الإماراتية “أحلام” قبل 7 أشهر، حين نشرت تعليقا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن الحفل الضخم الذي ستحييه بأكبر مسارح الرباط عاصمة المغرب، حيث أعلنت إدارة موازين عبر بلاغ توصلت “اليقظة” بنسخة منه، أن “أحلام” ستختتم حفلات المهرجان لهذه السنة.

وكانت “اليقظة” قد تناولت خبر احتمال مشاركة “أحلام” في الدورة المقبلة، حيث نفى مصدر من داخل جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان موازين إيقاعات العالم خبر التفاوض مع الفنانة الإماراتية، كما نفى أن تكون إدارة المهرجان قد باشرت أي اتصال معها من أجل المشاركة في الدورة الــ 17 التي تنطلق في الــ 22 من يونيو 2018.

وبمشاركتها ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تكون الفنانة “أحلام” قد حققت حلمها بالوقوف على مسرح موازين للمرة الثانية، حيث أكد مصدر مقرب من الفنانة الإماراتية أن طموحها كان كبيرا في العودة إلى الرباط، خاصة وانها تعتبر مشاركتها في موازين قيمة معنوية كبيرة بالنظر إلى وزن المهرجان حيث يعتبر الأول عربيا والثاني عالميا من حيث استقطابه لأبرز نجوم الأغنية الغربية والعربية.