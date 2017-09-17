الصفحة الرئيسية > أحلام لا تريد شراء أيفون X لأنها تشبه القمر

أحلام لا تريد شراء أيفون X لأنها تشبه القمر

بقلم أيمن الرفاعي

سبتمبر ١٧ ,٢٠١٧

أعلنت شركة أبل عن إصدارها الجديد أيفون X الأسبوع الماضي، ومن ضمن خصائص التليفون الجديد أنه يعمل ببصمة الوجه كما جاء في المؤتمر الصحفي للشركة، وهذا يعني فتح التليفون عن طريق عرض الوجه على شاشته الرئيسية.

بدورها غردت المطربة أحلام على موقع تويتر معلنة أنها كانت تريد شراء الجهاز الجديد ولكنها تخشى من قيام أي شخص بوضعه على القمر فيفتح في الحال.

أحلام هنا تشبه وجهها بالقمر كما فهم من تغريدتها. لاقت التغريدة تفاعل واسع وغير مسبوق، فقد تم إعادة نشر التغريدة 17 ألف مرة، فيما علق عليها 6600 متابع كما حظيت على إعجاب 13 ألف شخص.

بالطبع كان الهدف من التغريدة هو المزح مع الجمهور ولكن كالعادة تثير الفنانة أحلام الجدل حتى في مزاحها.

الأوسمة

اخترنا لك

عباس النوري نجوم ومشاهير كسر يد عباس النوري لم يوقفه من دخول "باب الحارة" ويكون "ترجمان الأشواق"

أبريل ١٧ ,٢٠١٧

النجمة صفاء سلطان نجوم ومشاهير النجمة صفاء سلطان: هذا رأيي في عاصي الحلاني كممثل

أكتوبر ٣١ ,٢٠١٥

وائل كفورري يطلق أغنية جديدة قريبا نجوم ومشاهير زوجة كفوري تنفي ضربها وتتمسك بوائل حتى الموت

أكتوبر ٣١ ,٢٠١٦

شيماء سبت نجوم ومشاهير شيماء سبت: بنات سبت لسنَ للبيع

يونيو ٢١ ,٢٠١٤