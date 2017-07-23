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أحلام تخصص هدية ثمينة لمن ينشر أجمل تعليق على فيديوهاتها

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٢٣ ,٢٠١٧

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حضّرت الفنانة الإماراتية أحلام مفاجأة لجمهورها، حيث أعلنت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتمثل في هدية لا تقدر بثمن تمنحها لأصحاب أجمل التعليقات على الفيديوهات التي تقوم بنشرها، ووعدت بأنها ستمنحهم فرصة حضور البروفات الخاصة بحفلها الملكي في لندن، المقرر أن تحييه بالعاصمة البريطانية يوم 6 من شهر أغسطس القادم.

وكتبت أحلام كاشفة عن الهدية الرائعة التي سينالها المعجبين: “..أجمل كومنت سيحضرون حفلي في لندن 6 أغسطس/أب المقبل.. في قاعة بلديوم لندن.. راح يحضرون بروفات الحفل حصرياً مع صور حصرياً لهم..” ومن المنتظر أن يستمتع جمهور فنانة العرب أحلام بباقة متنوعة من أجمل ما غنت.

أما الجديد الفني للمطربة أحلام، كان إطلاقها لأغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “شدني”، حيث كتبت كلماتها آثال، ولحنها محمد الماسي، بينما أشرفت شركة “كوين انترناشيونال” على الإنتاج.

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