ارتباط طليق هيفاء وهبي أحمد أبو هشيمة بشقيقة نجم ريال مدريد رونالدو

يتردد كثيراً أن طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.. أي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يرتبط عاطفياً بشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني.

وقد كتبت عنها وسائل الإعلام وانتشرت على نطاق واسع بعد قيام صحيفة “ريكورد” البرتغالية، بنشر تقرير يحمل الكثير من التفاصيل مفاده أن رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، ارتبط بعلاقة عاطفية مع كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقفت الجريدة البرتغالية على تفاصيل بداية العلاقة العاطفية بين أبو هشيمة ب”كاتيا أفيرو” شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذهبت إلى التأكيد أن العلاقة نشأت منذ شهر أبريل الماضي، أي قبل مدة زمنية قصيرة من زيارتها إلى مصر، برفقة عائلتها وكان ذلك في شهر مايو الماضي، حيث قامت العائلة بجولة إلى عدد من المناطق السياحية المصرية، وبالموازاة مع ذلك أحيت كاتيا حفلاً غنائياً بشرم الشيخ.

وكان الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة قد ارتبط في السابق بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لكن وقع الطلاق وانفصلا، لكن بالرغم من الكشف عن ذلك في بيان صحفي، إلا أن أسباب الطلاق بقيت غير معروفة، فهل سيكون قرار أبو هشيمة نهائياً ويتوج قصة حبه الجديدة بالزواج؟