رغم غيابه عن الدراما الرمضانية….. أحمد السقا حديث الناس في أدواره المجانية

يغيب النجم أحمد السقا عن أدوار البطولة في الموسم الرمضاني لهذا العام. وعلى الرغم من ذلك إلا أنه استطاع أن يستحوذ على إعجاب الجماهير من خلال ظهوره في أدوار “ضيف الشرف”.

وقد ظهر أحمد السقا في لقطات بسيطة في مسلسل “رحيم” للنجم ياسر جلال ليثير موجة عارمة من الاعجاب بين الجمهور.

ويعرف الجميع أن أحمد السقا يقوم بهذه الأدوار الصغير كنوع من المجاملة لزملائه الفنانين ولا يتقاضى عن ذلك أي مقابل مادي، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها لبضع لحظات قليلة.

فقد سبق وأن ظهر أيضا كضيف شرف بالعديد من الأعمال الفنية، حيث ظهر مجاملا للفنان أحمد حلمي في فيلم “على جثتي”، كما ظهر أيضا مع الثلاثي شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد في فيلم “سمير وشهير وبهير”.

ومع أحمد رزق في فيلمه”حمادة يلعب” ومع النجم أشرف عبد الباقي في فيلم “على جنب يا اسطى”.

وسوف يظهر في فيلم العيد “حرب كرموز” كضيف شرف أيضا مع النجم أمير كرارة.

ربما لا يتكسب الأموال من هذه الأدوار المجانية، لكنه يكسب قلوب الزملاء والجمهور الذي يحبه أيضا.