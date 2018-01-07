بالفيديو : أحمد السقا يعتدي على النجم أحمد فهمي بالضرب

نشر الفنان أحمد السقا لمقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك يجمعه مع النجم أحمد فهمي.

وخلال المقطع القصير ظهر النجمين وهم يرتديان نفس الملابس، وقد برر أحمد السقا لهذا الأمر بأنهما يقومان بتصوير عمل مشترك.

وقد مزح أحمد السقا مع الفنان أحمد فهمي، حيث صرح بأن أحمد فهمي يدعي في بعض البرامج بأن لديه القدرة على ضرب أحمد السقا، وبناء عليه قام أحمد السقا بضربه أمام الكاميرا محذرا إياه من تكرار هذا الادعاء مرة أخرى، بالطبع يأتي الفيديو في إطار كوميدي بين النجمين.

وفي نهاية الفيديو تصافح النجمين، وقد أعرب كلا منهما عن الاعتزاز بالصداقة التي تجمع بينهما، وأن كل ما يثار بخصوص هذه الأمور لا يأتي إلا في اطار الفكاهة فقط.