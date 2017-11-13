أحمد الشامي يشارك مع “أنا شهيرة وأنا الخائن”

المطرب والممثل أحمد الشامي سيظهر في العمل الدرامي الجديد “أنا شهيرة وأنا الخائن” الذي يجري تصويره حالياً في مصر.

تعاقد المطرب والممثل أحمد الشامي مع المنتج هاني أسامة، على العمل الدرامي ” أنا شهيرة وأنا الخائن ” والذي يتمّ تصويره في الوقت الحاضر، في أحد الاستوديهات في شبرامنت، في الجيزة بمصر، ويقوم بإخراجه أحمد مدحت.

“أنا شهيرة وأنا الخائن” عبارة عن رواية من جزئين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وقد صدرت في كتابين عام 2013، تحكي الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيساً في الحكاية، فبعد أن قام رؤوف بخيانة شهيرة تقرر الأخيرة الانتقام بنفس الطريقة، وبدافع الانتقام والثأر لكرامتها الشخصية، لكن الأمر كان مريراً على كليهما.

يُذكر أنّ “أنا شهيرة وأنا الخائن ” من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، خالد زكي، أحمد الشامي، وتأليف نور عبد المجيد وإخراج أحمد مدحت وانتاج “ذا بروديوسرز” The Producers .