بعد تأجيل شهر … أحمد الشامي يستأنف “الحب الحرام”

بدأ الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل ” الحب الحرام “، وذلك بعد تأجيل دام مدة شهر.

فقد استؤنف تصوير مسلسل “الحب الحرام، اليوم، في أحد مناطق ” 6 اكتوبر” في مصر. وتحديداً المشاهد التي تجمع الفنان أحمد الشامي، بشقيقه في العمل، والذي يجسده الفنان أشرف مصيلحي، داخل مقر شركتهم .

ويلعب الفنان الشامي في المسلسل شخصية حسام، وهو يعمل مع عائلته في الشركة الخاصّة بهم في مجال السياحة، وتحكم شخصيته سمات الشرّ والوصولية، حيث يخلق الشجارات ويجلب المشاكل لعائلته على الدوام، وذلك لأهداف خاصّة.

يُذكر أنّ مسلسل “الحب الحرام” من بطولة الممثلة بوسي، وأحمد الشامي وحازم سمير، وأحمد صلاح حسني، ومنة فضالي، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محمود شميس.