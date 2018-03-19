أحمد سعد يشهد “براءة ريا وسكينة”

انطلق يوم الجمعة الماضي تصوير مشاهد الفيلم السينمائي “براءة ريا وسكينة”، وبالموازاة مع ذلك تم التعاقد مع النجم المصري أحمد سعد لأداء أغنية تحمل عنوان “زى أي واحد”، والتي سوف يتم بثها في خضم أحداث هذا الفيلم المشوق، حيث تخوض بطولته كل من النجمة منة فضالى وسامية الطرابلسي.

لقد توصل المطرب أحمد سعد إلى اتفاق مع المنتج حلمي شهاب، توج بإبرام عقد ينص على أداء الفنان لأغنية “زى أي واحد”، حيث من المقرر أن يستمع إليها الجمهور خلال أحداث فيلم “براءة ريا وسكينة”، وقد كتب كلمات هذه الأغنية أحمد عاشور مؤلف قصة الفيلم، بينما لحنها وائل ترك، وأشرف على توزيعها إفرايم ألفى، ومن المنتظر أن يسجلها أحمد سعد داخل الاستوديو في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويجري في الوقت الحالي تصوير فيلم “براءة ريا وسكينة”، الذي ينتظر أن يقدم وجهاً آخر لم يعهده الجمهور في قصة ريا وسكينة، حيث تشارك في بطولته الفنانة منة فضالى وسامية الطرابلسي وياسر على ماهر وأشرف مصيلحى، وإلى جانب كل من أحمد منير وشريف باهر وحسن عبد الفتاح ومحسن منصور وعايدة غنيم، ويتولى مهمة الإخراج عبد القادر الأطرش، لكن لم تحدد بعد الفترة التي سيطرح فيها هذا الفيلم في دور السينما.