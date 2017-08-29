بعد تواجدها معه في حفل تونس..أحمد سعد يعلن حبه ل”سمية الخشاب” على أنستغرام

اعترف الفنان أحمد سعد بشكل علني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بحبه للفنانة سمية الخشاب، وفي إطلالة غير متوقعة بعد الشائعات التي طالتهم دافع المعجبين بالنجمين عنهما باستماتة كبيرة لأنه يرى بأن العلاقة التي تجمعهما ليست غرامية.

يبدو أن إصرار الممثلة سمية الخشاب المتواصل على مرافقة أحمد سعد في تحركاته وجولاته الفنية، قد عمق من الشكوك التي ذهبت إلى التأكيد على وجود علاقة حب ترجمت بالزواج السري الذي نفاه هذا الثنائي، علماً بأن سمية الخشاب تواجدت مع أحمد سعد في حفله الذي أحياه في تونس وأثار ذلك فضول الكثيرين الذين أطلقوا سلسلة من الاستفهامات، من بينها التساؤل عن الأسباب التي جعلتها ترافقه في حفلاته، بعد نفي زواجهما وتكذيب وجود علاقة غرامية تجمعهما. وكانت سمية الخشاب قد ظهرت مع سعد في إحدى الحفلات التي أحياها في الإسكندرية، مما دفع الجمهور لمناداتها بصوت عالِ من أجل التواجد على المسرح، ولبت الرغبة لتقاسم أحمد سعد أداء أغنية مسلسلها “الحلال”.

وها هي مسألة ارتباط هذا الثنائي تطفو على السطح عندما قام الفنان أحمد سعد مؤخراً بنشر صورة له برفقة الفنانة سمية الخشاب، وعلق عليها بعبارات رومانسية، أعادت الكثير من الشكوك وجاء ذلك على حسابه عبر موقع تطبيق الصور أنستغرام، حيث كتب يقول: “من أحمد سعد إلى سمية الخشاب.. ربنا يخليكي ليا يا وش السعد والخير وأجدع وأنظف القلوب (من مهرجان الروحانيات… في تونس)..”.

يذكر أن الفنانة ريم البارودي أول من فجر شائعة ارتباط أحمد سعد وسمية الخشاب حيث هنأتهما على زواجهما، لكنهما خرجا لينفيا ذلك تماماً، لكن الفنانة ريم بقيت متمسكة بما صرحت به، وقالت بأنهما فضلا عدم الكشف عن هذا الزواج.