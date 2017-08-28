يشارك في مواجهة الإرهاب ……أحمد عز متحمس جداً للإيقاع ب “الخلية”

أشار المهندس إبراهيم إسحق، منتج فيلم “الخلية”، الذي سيعرض في موسم عيد الأضحى، أنه يراهن على نجاح الفيلم لسببين، الأول وجود نجم بحجم أحمد عز صاحب الجماهيرية العريضة في مصر والعالم العربي، والثاني أنه يدور حول بطولات رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب، لذلك هناك عدد كبير من مشاهد المطاردات التي تستهوي الجمهور، فضلاً عن أهمية القضية التي يطرحها الفيلم.

وأكد إسحق أنّ أحمد عز نموذج للفنان المثقف الذي يدرك أهمية الفن في مناقشة التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، لذلك كان متحمساً جداً لفيلم “الخلية” لأنه يعلم أنّ الإرهاب هو أكبر خطر يهدد كل جهود التنمية. موضحاً أن السينما يجب أن تكون حائط صد ضد الأفكار المتطرفة التي تعبث بعقول الشباب.

يذكر أن فيلم “الخلية” إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني، وشركة رو، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز ومحمد ممدوح وأحمد صفوت وأمينة خليل والنجم السوري سامر المصري، ومن المنتظر عرضه في مصر وعدد من الدول العربية في موسم عيد الأضحى.