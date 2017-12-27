خبير الخدع البصرية أحمد عصام يخطو خطوة نوعية في عالم التمثيل

الفنان أحمد عصام يواصل تصوير مشاهد مسلسله الجديد والذي لم يتم تحديد عنوانه النهائي إلى الآن. علماً أنّ هناك أسماء مقترحة من بينها “بيت السلايف” و”الحب الحرام”.

المسلسل الجديد يتألف من 60 حلقة، وهو من بطولة أحمد عصام، بوسي، أحمد صلاح حسني، عبير صبري، حازم سمير، منة فضالي، طارق صبري، جيهان خليل ونجوم آخرين. و الإخراج لمحمد عبد الخالق، وتأليف حسين محرم ، وإنتاج محمود شميس.

ويحمل المسلسل الطابع الاجتماعي في قالب تشويقي يلعب فيه أحمد عصام دوراً جديداً من المتوقع أن يكون نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

يُذكر أنّ الفنان أحمد عصام ممثل وخبير بالخدع البصرية والمسرحية تنوعت اهتماماته بين العزف ودمج الموسيقى، وأضاف إليها الكثير من التنوع، فبات أول من أدخل الخدع البصرية والمسرحية إلى الوطن العربي.

وأولى حفلاته كانت في مهرجان الموسيقى في الحديقة اليابانية مع الفنان محمد منير عام 1998 وهو بعمر 18 عاماً.

ليقدم بعدها أهم العروض إلى جانب نجوم عالميين ( ياني ، شاكيرا ، عمرو دياب ، محمد منير ، محمد حماقي ، تامر حسني …. ) وقدم أيضاً مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، والتي كان من أبرزها مسلسل “ولي العهد”، “الشك”، “السبع بنات”، “آدم”، و”خطوط حمرا”.