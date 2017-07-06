أحمد معز يحي أغنية “قلي متى أشوفك” لأبو بكر سالم بأسلوب مختلف

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أعاد الفنان أحمد معز تسجيل أغنية “قلّي متى أشوفك” للفنان العربي الكبير أبو بكر سالم والتي اشتهرت أيضاً بصوت الفنان وليد توفيق في الثمانينيات.

وقام معز بإصدار الأغنية خلال فترة عيد الفطر المبارك واعتبرها عودة فنية بطريقة مختلفة، حيث تعتبر هذه أول مرة يعيد فيها تسجيل أغنية معروفة.

ولفت معز الأنظار باختيار صورة الغلاف الغريبة والتي ظهر فيها مرتدياً الكوفية ونظارات غريبة أشبه ما تكون بنظارات رواد الفضاء! وبرر معز الصورة الغريبة بقوله أنها تشبه الأغنية كثيراً حيث أن هذه الأغنية تعتبر تراثية وقام أحمد بتسجيلها بطريقة حديثة جداً وتوزيع جديد ومختلف تماماً عن المتوقع.

ووعد أحمد جمهوره بمفاجأة كبيرة بالفترة القادمة، حيث يستعد لإصدار أغنية قديمة أيضاً بطريقة قريبة لهذه الأغنية.

يذكر أن الأغنية من كلمات حسين المحضار وألحان الفنان ابو بكر سالم وحمل التوزيع الجديد توقيع دي جي بروكس مورتا من المغرب والذي تعاون معه معز بعدة أعمال في السابق.