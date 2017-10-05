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أخبار رويدا عطية بالمفيد المختصر !

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أكتوبر ٥ ,٢٠١٧

انتهت الفنانة السورية رويدا عطية من تسجيل فيديو كليب أغنيتها الجديدة “المفيد المختصر”، ومن المتوقع طرحها خلال أيام معدودة عبر القنوات الفضائية والإذاعات العربية وعبر موقعها الرسمي على يوتيوب .

يُذكر أنّ أغنية “المفيد المختصر” من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل وإخراج المبدع محمود رمزي، ومن إنتاج المولى برودكشن، وتحت إدارة سمير المولى.

وتستعد عطية لطرح مجموعة من الأغنيات بمختلف اللهجات العربية “الخليجية والبدوية والمغربية”، وتحضر مفاجأة لجمهورها في مصر ستعلن عنها قريباً عند استكمال كافة الإجراءات.

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