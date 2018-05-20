أخصائية التغذية كرستين كوزال الدايت يذيب الدهون والرياضة تنحت الجسم

أخصائية التغذية كرستين كوزال تحكي ان نحت الجسم لا يتم الا بالرياضة والدايت يزيل الدهون من كل الجسم وليس فقط من منطقة معينة. التمارين هي الكفيلة بشد الجسم وازالة السليوليت وزيادة قوة الحرق. والتزاوج بين الرياضة والدايت امر مثالي لصحة سليمة وجسم رشيق.

دوما هناك صبايا او سيدات يردن تنحيف مناطق معينة في الجسم ما هو الدايت المثالي لذلك؟

انا كأخصائية تغذية يمر لعندي الكثير من السيدات من مختلف الاعمار خاصة بعمر 45 سنة وما فوق وكذلك صبايا في العشرينات يهمهم ان ينحفوا في مناطق معينة من الجسم لاسيما الارداف او البطن وبذات الوقت تريد ان تحافظ على الوجه او الصدر. ولكن حقيقة الدايت الصحيح يعمل على ازالة الدهون من كل مناطق الجسم. وانا لا ادعي اني قادرة على تنحيف البطن فقط او الارداف فقط او الارجل او الزنود دون ان تصيب النحافة باقي مناطق الجسم. لذا من يريد ان ينحت منطقة معينة اكثر من سواها لا بد ان يمارس الرياضة مع الدايت وتحت اشراف مدرب محترف واخصائية يمكن الوصول الى الهدف المطلوب.

قلما نرى المرأة تهتم بالرياضة مثل الرجل فما اهمية الرياضة للمرأة تحديدا؟

الرياضة لها الكثير من الاهمية خاصة وانها تخفض الكولسترول وتخفض الترايغلسريد والسكر في الدم وتساعد في تحسين التنفس وتجعلنا نتخلص من المشاكل النفسية مثل الارق والتوتر والقلق والعصبية والكآبة. كما تساعد في التخلص من الوزن الزائد والترهل والسليوليت. وبما ان الرياضة تقوي العضل فهذا بدوره يساعد عملية الحرق في الجسم ان تصبح انشط واقوى لأنه كلما زاد العضل زادت قوة حرق الجسم.

هل تساعد الرياضة المرأة في مرحلة انقطاع الطمث؟

نحن نعرف ان أكثر النساء في مرحلة انقطاع الطمث يعانين خاصة من الناحية الجسدية لان الهرمونات تتغير ويزيد الوزن بصورة تلقائية فهنا الرياضة تساعد في التخلص من الوزن الزائد بسهولة وتساعد على تحسين كل العوارض الجانبية الناتجة عن انقطاع الدورة الشهرية مثل التعصيب القلق الكأبة الخوف وكل العوارض النفسية. الرياضة لوحدها هنا علاج جيد في هذه المرحلة.

ليس كافيا

قلما نجد اخصائية تغذية متحمسة للرياضة لهذا الحد قياسا لتحمسها الاكبر للدايت؟

الدايت لوحده ليس كافيا اذا اردنا ان نكون موضوعيين ونريد صحة اقوى ونشاطا واحساسا بالشباب ونريد نحت الجسم. الرياضة تحارب الشيخوخة وتقدم العمر لأنها تحسن الدورة الدموية وتساعد في وصول الاوكسجين الى الدماغ ومنه الى كل خلايا الجسم حتى التنفس وعمل الرئة يصبح أفضل.

لذا باتت الرياضة شيئا اساسيا عند السيدات وليس فقط عند الرجال والمدرب هو الذي يعرف كل حركة ماذا تنفع وكيف تنحت الجسم.

كيف يكون النظام الغذائي مع التمارين الرياضية قبل الذهاب الى النادي وبعده؟

عندما يتم تناول وجبة كبيرة ودسمة لا بد ان نذهب للنادي بعد مضي 3 ساعات حتى لا نتعب ونشعر بالخمول اثناء التمارين. قبل الذهاب الى النادي بساعة او بنصف ساعة يجب تناول وجبة صغيرة تحتوي على النشويات لان الجسم بحاجة الى وقود حتى يعمل بشكل صحيح حتى ولو كان الشخص قد تناول وجبة رئيسية قبل ساعات.

ففي حال كان الشخص قد تناول وجبة الغداء الساعة 2 ويريد ان يذهب الى النادي عند الساعة 5 لا بد ان يتناول قبل ذهابه بنصف ساعة وجبة خفيفة عبارة عن 3 حبات تمر او موزة او سندويش صغير من الفول السوداني او كوب لبن مع فاكهة فهذه تعطي قوة والجسم هنا لا يضطر ان يحرق العضل في التمارين. فهمنا الاساسي من اي نوع رياضة هو زيادة كمية العضل وليس تكسير العضل او ضعفه. وهذه الوجبة الغنية بالكربوهيدرات تحمي الجسم من التشنجات العضلية والتعب.

وجبة تعوضية

وماذا يجب تناول طعام بعد الخضوع للتمارين؟

بعد النادي يجب تناول وجبة تعوض عن المجهود الذي بذل والعناصر التي خسرناها لذا يجب تناول وجبة غنية بالبروتين حتى نكبر العضل وهنا يمكن تناول قطعة توست مع حبش ونأخذ الكثير من السوائل لاسيما الماء للتعويض عن الماء الذي خسرناه وفي حال أردنا تناول عصير فيجب ان يكون عصيرا طبيعيا وغير محلى او اصطناعي لان الهدف هو المحافظة على ما ربحناه في الرياضة وليس خسارته من خلال مغذ.

هل تقولين ان الرياضة تكمل الدايت؟

لا شك ان الرياضة والدايت يتكاملان معا. فلا نظام غذائي مها كان جيدا يستطيع لوحده المحافظة على الصحة بدون الحركة والرياضة ولا الرياضة لوحدها قادرة ان تعطينا صحة بمعزل عن نظام غذائي جيد. وهذا التكامل هو الذي يؤدي الى خسارة الدهون ويكبر العضل ويقوي الحرق في الجسم. واخصائية التغذية هي التي ترشدنا ان نأكل وعن ماذا يجب ان نمتنع حتى تكون الافادة كاملة.

ما هي افضل انواع الطعام التي يجب ان تترافق مع التمارين؟

بشكل عام عندما نقوم بتمارين رياضية هدفنا هو خسارة الدهون وزيادة كمية العضل. لذا يجب التركيز على اطعمة مثل البيض والحليب والسمك واللحمة والدجاج ودوما كمية البروتين التي يجب تناولها مرتبطة بقوة التمارين ونوعها. وانا لا احبذ الامتناع عن النشويات مع الرياضة لأنها الوقود الاساسي للجسم ولاسيما للدماغ ودوما الجسم يعتمد على النشويات كوقود اولي لكن التركيز اكثر على البروتين.

وما افضل فطور؟

أفضل فطور تناول كوب من الحليب فهو غني بالكالسيوم وكذلك البيض المسلوق والافضل تناوله بدون الصفار لان الدهون تكمن في الصفار والبروتين موجود في البياض. بعد الفطور يمكن اخذ سناك عبارة عن حبة فاكهة او قطعة بسكويت خفيفة.

أفضل غداء وعشاء يترافق مع الرياضة؟

أفضل غذاء صدر دجاج او اي نوع لحمة بلا دهون مع كمية صغيرة من الارز او المعكرونة او البطاطا المسلوقة وبالطبع مع كمية خضار على شكل سلطة او خضار مسلوقة والجسم بحاجة للألياف وزيت الزيتون.

وقبل الذهاب الى النادي بنصف ساعة او بساعة يمكن تناول سناك غنية بالنشويات مثل قطعة خبز اسمر مع لبنة او جبنة وبعد النادي يمكن تناول غذاء غني بالبروتين مثل حبش او كوب حليب مع شوفان. وفي العشاء يجب التخفيف من النشويات بشكل كبير والاكتفاء اما بسلطة وقطعة لحمة صغيرة ولا ننسى شرب 2 ليتر من الماء يوميا وكلما زادت الحركة او كان الطقس حارا يجب الاكثار من شرب الماء.

الرياضة النسائية

ما هي افضل انواع الرياضة للسيدات؟

في حال كانت السيدة قادرة على القيام بالسكوات فانا انصح بها او ما تعرف بالقرفصاء. وهنا يجب ان يكون المدرب معها حتى لا تقوم بأي حركة خاطئة. السكوات تحرق الدهون وتنحت منطقة الارداف وترفع المؤخرة وتخلصنا من السليوليت خاصة وان اغلب الدهون عند السيدات تتراكم على منطقة الاوراك والمعدة. ويمكن ايضا ان تنام السيدة على ظهرها وترفع كامل جسمها الى اعلى من ناحية الارجل او تنام وترفع راسها وكتفيها الى الامام فهذا كله يذوب الدهون المتراكمة في البطن.

ما رايك برياضة المشي الذي ينصح بها بعد سن الاربعين؟

هذه الرياضة جيدة في حال لم تكن السيدة قادرة ان تذهب الى النادي ومشي 45 دقيقة يوميا 3 مرات في الاسبوع او اكثر امر مفيد جدا. المشي هو الخيار الاخير لأي شخص لا يحب النادي لسبب معين. فهو كفيل ان يرفع قوة الحرق وينشط عملية التنفس.

ما هي الاطعمة التي يجب عدم تناولها والتي تتكدس على البطن والارداف؟

سبب كبر الارداف والبطن هو تناول النشويات بكثرة لذا يجب الامتناع عنها وانا هنا اقصد النشويات المضرة مثل المعجنات بكل انواعها بيتزا ومناقيش ودونتس وكرواسون فهي غنية بالدهون وتلتصق على الشرايين وليست غنية بالعناصر الغذائية. ومثل هذا الطعام مضر أكثر من كونه مفيد حتى عند الاشخاص الذين عندهم جسم بمقاييس جيدة ولا يحتاجون رياضة وصحتهم جيدة يبقى انه طعام منخفض الفوائد. انا انصح دوما بالابتعاد عن المقالي والدهون والنشويات البسيطة مثل الخبز الابيض والمعجنات والحلويات العربية مثل زنود الست او الكنافة او القطايف او الاجنبية مثل الكاتو والكريمة.

ويمكن تناول عوضا عنها الشوكولاتة المرة في حال اردنا شيئا للتحلية او التمر او الحلو المنزلي مثل الارز بالحليب او المغلي فهو مفيد اكثر. ودوما يجب ان نفكر ان تناول الايس كريم او الحلويات يوميا امر مضر على كافة الاصعدة ولأي شخص مهما كان عمره او صحته حتى ولو كان شابا يافعا ونشيطا ويتمتع بقوام مثالي فهذا طعام خال من اي فائدة.

يقال ان الرياضة تساعد فقط 30 بالمئة من إنزال الوزن؟

هذا صحيح الرياضة لوحدها بدون دايت ليست نافعة لتنزيل الوزن فالنظام الغذائي قادر لوحده ان يخسر الجسم دهون ويمكن ان يخسر من وزنه في الشهر 5 او 6 كيلو بدون اي جهد رياضي. لكن الرياضة تنحت الجسم تمنع الرهل تزيد قوة الحرق تقوي العضل والعظام وتمنع التشنجات والسليوليت واوجاع الرقبة والظهر خاصة للذين يعملون كل النهار خلف مكتب. معا الدايت والرياضة هي الصحة واللياقة والليونة. باختصار الدايت يزيل الدهون والرياضة تشد كل الجسم.