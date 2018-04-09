6 أخطاء تجنبيها عند استخدام المقلاة غير اللاصقة

تستدعي المقلاة غير اللاصقة من كل سيدة عناية فائقة حتى لا تصاب بالتلف الذي يأتي على شكل تقشر الطبقة العازلة أو خدشها ما يعرض صحتكِ وصحة أسرتكِ للخطر والذي يتسبب فيه تفاعل المادة العازلة مع الأطعمة المختلفة خلال الطهي، وهذه بعض الأخطاء التي يجب أن تتجنبي القيام بها تماماً عند استخدام مقلاتكِ، حتى تحافظي عليها لأطول فترة ممكنة:

وضع المادة الدهنية في الوقت الخطأ:

مع أغلب أواني الطهي من الطبيعي أن يتم تسخينها ثم إضافة المادة الدهنية، سواء الزيت أو الزبدة، ولكن هذا لا يسري على المقلاة غير اللاصقة، فيجب عليكِ وضع المادة الدهنية على المقلاة الباردة قبل التسخين، حتى لا تتفاعل المادة المانعة للالتصاق مع المادة الدهنية.

استخدام أدوات التقليب الخاطئة:

لحماية مقلاتك من الخدوش استخدمي دومًا أدوات تقليب من الخشب أو السيليكون وابتعدي تماماً عن أي مواد معدنية حتى لا تؤثر في مادة “التفلون” المصنوعة منها، وهو ما يعرضكِ لبعض الأضرار الصحية.

تعريضها لدرجة حرارة مرتفعة:

عندما تستخدمين المقلاة غير اللاصقة، أشعلي النار على درجة متوسطة أو خفيفة لحمايتها لأطول فترة ممكنة، وكذلك إذا أدخلتيها في الفرن أيضاً، احرصي على عدم تعرضها لدرجات حرارة شديدة، وهناك أنواع من المقليات غير اللاصقة يجب عدم وضعها في الفرن من الأساس حسب الإرشادات المكتوبة في طريقة الاستخدام.

غسلها بصورة خاطئة:

يجب استخدام الناحية الناعمة من اسنفج الأواني وصابون مخفف، والابتعاد تماماً عن الإسفنج الخشن أو قطع القماش من الصوف، والأفضل دوماً غسلها باليد وليس في غسالة الأطباق.

استخدامها للتخزين:

عندما تنتهين من الطهي فيها، انقلي باقي الطعام في أوعية مناسبة للثلاجة، ولكن لا تضعي فيها هذه البواقي كوسيلة للتخزين.

نقعها في الماء وقتاً طويلاً:

نقع المقلاة في الماء وقتاً طويلاً يوثر في مادة “التفلون” المصنوعة منها ويجعلها أكثر عرضة للتفاعل معها والصدأ، لذا ينصح بعدم تركها في الماء طويلاً.