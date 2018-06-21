أخطاء ترتكبينها تتسبب في تشابك شعر طفلتك

إذا كنتِ تعانين و تحتارين في تصفيف شعر صغيرتك بسبب تجعده، أو الحصول على قصة مناسبة لشعر صغيرك بسبب تشابكه، فإليكِ بعض الأخطاء التي تقعين فيها وتتسبب في تجعد الشعر وتشابكه:

استخدام منتجات الكبار لصغارك

لبشرة الصغار فوق العامين وشعورهم طبيعة خاصة وحساسة، لذلك لا يجب استخدام منتجات الكبار لهم، بل عليكِ استخدام المنتجات المخصصة للصغار.

انتبهي كذلك لوجود منتجات للرضع وأخرى للصغار، واستخدمي شامبو من إحدى المجموعتين السابقتين، ولا تستمري في استخدام شامبو الرضع لصغارك، واختاري ما يناسب عمر صغيرك أو صغيرتك والمناسب للجلد والعينين في هذه السن.

سوء اختيار المشط والفرشاة

للصغار كذلك مستلزمات خاصة بهم من أمشاط وفرش، فلا تشتري أدوات التصفيف الكبيرة أو المؤلمة لفروة رأسها، واختاري دائماً مشط أو فرشاة واسعة الأسنان.

إحكام لم الشعر

احرصي على التعامل برفق مع الشعر عند تصفيفه، ولا تختاري تصفيفات شديدة الإحكام أو تشدي الشعر للخلف بقوة، فهذا يسبب تساقط للشعر فضلًا عن إيلام صغارك.

استخدام كريمات الفرد

ابتعدي تماماً عن أي كريمات أو وسائل لفرد الشعر مهما كان الشعر مجعداً، واستخدمي بلسم الشعر السائل أو البخاخ .

استخدام المياه الساخنة

من أكثر ما يؤذي الشعر ويغير من طبيعته المياه شديدة السخونة، فاستخدمي مياه دافئة على الشعر عند الاستحمام.