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أخطاء جسيمة في إطلالة شيرين رغم تألقها في حفل بيروت

بقلم ريما لمع

أغسطس ٢٩ ,٢٠١٧

أطلّت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً في بيروت بفستان طويل من الباييت الأسود المخطط عشوائياً بالذهبي، من تصميم “جيني باكهام” Jenny Packham .

الفستان جميل، ولونه لائق لسحنتها البرونزية. ولكن قصّته غير ملائمة لشكل جسمها، حيث منحا عرضاً إضافياً في منطقة الخصر والأرداف.

لكن، الخطأ الفظيع الذي ارتكبته في إطلالتها يكمن في الحذاء الذي اختارته، فقد كان عريضاً وضخماً، من أجل اكتساب بعض السنتيمترات في طولها. إلا أنه كان من الأجدر أن تختار حذاءاً آخراً أو إخفائه بمزيد من الطول للفستان.

كانت تسريحة شعرها أكثر من رائعة، كذلك المكياج الذي طبقته. بالإضافة إلى المجوهرات التي ارتدتها فقد جاءت موفقة أيضاً.

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