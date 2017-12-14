أخطاء شائعة تفسد ماكياج عيونك

هل قالت لك إحدى صديقاتك أن ماكياجك لا يليق بك؟، فعند سماعك هذه العبارة لا بدّ من تفقد خطوات الماكياج التي قمت بها ولاسيما ماكياج العيون فهي أكثر عرضة لأن تحوّل إطلالتك إلى كارثية، لذلك تعرّفي على أخطاء شائعة تفسد ماكياج العيون نهائياً، وامتنعي عن اعتمادها لتبقي دائماً متألقة:

اختيار تدرج وتركيبة الكونسيلر الخاطئة: فئة كبيرة جداً من النساء يستعن بلون الكونسيلر الخاطئ، لذلك لا بدّ من اختيار لون الكونسيلر الأفتح بدرجة واحدة فقط من لون بشرتك الحقيقي وبذلك تتمكنين من إخفاء الهالات السوداء وإضافة الإشراق إلى إطلالتك بأسلوب طبيعي.

رسم أيلاينر لا يناسب شكل العين: عليك اكتشاف شكل عينيك قبل تحديدها بالأيلاينر، لأن للعيون المبطنة والصّغيرة والجاحظة والناعسة رسمات مختلفة، أما في حال أردت التألق بإطلالة مثالية بصرف النظر عن شكلها لا بدّ من رسم خطّ رفيع وإنهائه بمجنح عريض وعال.

اعتماد ظلال داكنة بدءاً من زاوية العين: إياك واقتراف هذا الخطأ الذي يقلب إطلالتك رأساً على عقب، فحتى لو أردت اعتماد ماكياج عيون سموكي لا بدّ من ترك أول العين فارغاً لتطبيق الـ Highlighter الذي يوسع فتحة العين ويضيف الإشراق اليها.

تطبيق ظلال داكنة على كامل الجفن حتى تحت الحاجب: تظن فئة من النساء أن اعتماد ظلال العيون يطال كامل الجفن أي يبدأ عند المتحرّك لينتهي عند أسفل الحاجب، ولكن عليك عدم اقتراف هذا الخطأ الذي يخفي الجاذبية التي تمنحك إياها رسمة الحاجب، وعليك تحديد الجفن بالقلم الأبيض أو بقليل من الكونسيلر والتركيز على الزاوية التي توسع فتحة العين وتشرقها.