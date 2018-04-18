أخطاء في الغذاء والرياضة عليك تجنبها بعد سن ال35

تبحث كل امرأة بوجة عام عن كل مايزيدها نضارة وجمالاً ولكن تصل المرأة في عمر الثلاثين إلى مرحلة نضوج وأنوثة حقيقية فتسعى بعد سن الـ35، إلى كل ما يجعلها جميلة وجذابة، إلا أن هناك بعض الأمور التي تؤثّر سلباً على الصحة والرشاقة.

وتتباين هذه الأخطاء ما بين الرياضة من ناحية، والغذاء من ناحية أخرى، لتصبّ في النهاية في نفس المجرى الضارّ بصحة ورشاقة المرأة.

أبرز الأشياء الممنوعة على النساء بعد وصولهن إلى سن الـ35 :

الغذاء منخفض السعرات أثناء التدريب

يحتاج الجسم في هذه السن إلى جميع العناصر اللازمة أثناء التدريب، ومن أبرزها البروتينات والدهون والكربوهيدرات، لذا يجب أثناء الرياضة نسيان النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية.

الساونا بعد التدريب

الساونا بعد التدريب المكثّف يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرأة في هذه السن، ومن أبرزها الإغماء المفاجىء، بسبب فقدان الكثير من السوائل، ويفضّل بدلاً من الساونا شرب الكثير من الماء.

التمدّد أثناء الرياضة

من المهم التمدد أثناء القيام بالرياضة، مما يجعل العضلات في حالة استرخاء، وهو ما يسبّب لكِ مزيداً من الراحة في اليوم التالي، كما يجنّبكِ الإصابات أيضاً.

المزيد من الغذاء أثناء الرياضة

على الرغم من أن الغرض من ممارسة الرياضة، هو فقدان بعض السعرات الحرارية، إلا أنكِ بعد وصولك الـ35 عاماً عليكِ تناول المزيد من الطعام بشكل صحيح أثناء التدريب، حيث أنه في المتوسط يتم فقدان 500 سعرة حرارية، لذا يجب أن يكون استهلاككِ للطعام مناسباً.