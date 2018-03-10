طرق تتغلبي بها على أخطاء وضع كريم اﻷساس

كريم الأساس يعمل على توحيد لون البشرة مع تغطية بسيطة للعيوب، وحتى تستطيعي التغلب على بعض الأخطاء التي قد تقعين بها عند وضع كريم الأساس، إليكِ ٧ نصائح تساعدك في الحصول على وجه جميل عندما تضعين المكياج:

إذا كانت لديكِ عيوب بسيطة عليكِ إخفائها، فهذه وظيفة الكونسيلر، ولا تقعي في خطأ وضع كثير من كريم الأساس، لأنها ليست وظيفته، فبالتالي لا يترك وجهك جميل.

لا تستخدمي كريم الأساس لتظهري لون بشرتك أفتح أو أغمق، لأنكِ إذا قررت عمل هذا لتغيير لون بشرتك، فعليكِ استخدام الكونسيلر على أي منطقة جلد غير مغطاه، فليس فقط الرقبة والوجه، ولكن أيضاً اليدين والصدر إذا لم تكن مغطاه.

لأن عليكِ شراء كريم أساس بنفس درجه وجهك أو أقرب لون له، فعليكِ تجربته في ضوء النهار، اخرجي من المتجر حتي تختبريه وتتأكدي من مطابقة لون كريم الأساس للون بشرتك الأصلية.

لا تشتري كريم أساس فقط، لأن صديقتك أخبرتك أنه ممتاز، لأن ما يناسب بشرة صديقتك ليس من الضرورة أن يناسب نوع بشرتك، فلكل بشرة تركيبة معينة تناسبها.

لا تخافي من مزج ألوان مختلفة من كريم الأساس حتي تجدي اللون المناسب لكِ، فهذه حيلة يستخدمها جميع خبراء المكياج.

لا تضعي كمية كبيرة مرة واحدة، ابدأي بكمية صغيرة وضيفي عند الحاجة.

أحرصي على دمجه جيداً، فلا تحسبي كريم الأساس كالبوية -الدهان، لذلك ضعي كمية صغيرة وادمجيه قبل وضع المزيد من كريم الأساس.

ولا تنسي أبداً أنه كلما قمت بالاهتمام ببشرتك وتضيفي لها مرطبات وأقنعة طبيعية، كلما ازداد جمال المكياج عندما تضعيه.