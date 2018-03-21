أدوات في مطبخكِ تخلصي منها الآن

من المهام التي تؤجلينها دوماً ترتيب المطبخ والتخلص من الكراكيب غير المستخدمة، فهي تشغل مساحة في كل ركن بمطبخكِ إلى أن تفاجئي بالفوضي العارمة في أدراج المطبخ والثلاجة ورف الأطباق، ودواليب الأواني، فالكثير من الأدوات أو الأشياء التي ليس لها أية استخدامات ولكن الكثيرات يحتفظن بها دون استخدامها، والآن حان الوقت لتتخلصي من كراكيب المطبخ، وابدئي بهذه القائمة من الأشياء:

عبوات العصير والمياه الغازية الفارغة، وبرطمانات الصلصة والصوص والكاتشب، التي انتهت صلاحيتها.

الأكياس البلاستيكية الكثيرة جداً والتي ليس لها أية استخدام، ولاتدري لماذا تحتفظين بها، الشئ الواضح الوحيد أنها سبباً للازعاج.

الملاعق والشوك البلاستيكية التي جاءت مع الأطعمة الجاهزة، وكذلك المناديل المبللة وأكياس الفلفل والملح، التي جاءت مع نفس الوجبات السريعة.

العبوات البلاستيكية التي فسدت بفعل الحرارة أو تغير لونها لأي سبب، لكنكِ تحتفظين بها دون هدف واضح.

أغطية الزجاجات البلاستيكية الضائعة.

الأكواب المكسورة أو غير الصالحة للاستخدام مرة أخرى.

اسفنجة الأطباق إذا كانت قد بدأت تبلى بالفعل ولها رائحة غير محببة؛ لأنها مصنع الجراثيم والباكتيريا في المطبخ.

الأطعمة المعلبة في الثلاجة، وقد نُسيت لفترة طويلة حتى أصبحت غريبة الشكل والرائحة.

الملعقة التي تستخدمينها لطهي جميع الأكلات؛ لأنها الآن تحمل قدراً لا بأس به من البكتيريا الضارة، والأفضل تخصيص ملعقة للحوم وأخرى للخضروات.

إعلانات مطاعم الوجبات السريعة التي لا تستخدمينها أبدًا.

زجاجات المياه الفارغة.

الجرائد الكثيرة والتي تكون سبباً في الازعاج.

كل هذه الأدوات عليك التخلص منها إما عن استخدامها في شئ ما كتنفيذ علب للألعاب أو توزيع هذه الأدوات لمن يرغب بها أو إلقائها، أياً كانت طريقتك في التخلص سوف تشعرين بالراحة بعد تخلصك منها.