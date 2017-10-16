أزمة بين كاتب الكلمات مصعب العنزي والشاب خالد بسبب ديو مع محمد فؤاد

قال كاتب الكلمات الكويتي “مصعب العنزي” أن الشاب “خالد” أخفى خبر العمل الذي يجمعه والفنان المصري “محمد فؤاد” خوفاً من ردة فعل أبناء وطنه.

وأكد “العنزي” في تصريح لصحيفة “أخبار اليوم” المغربية، أن تصريحات “خالد” غير مسؤولة خاصة وأن الديو الذي كتب كلماته نفذ بالفعل، قبل أن يتهم الفنان “تامر حسني” بالضغط على “خالد” لإفشال العمل الذي يجمعه بالفنان “محمد فؤاد”، خاصة وأن العمل المشترك الذي يجمع “تامر حسني” و”خالد” سيطرح قريباً.

وألمح “العنزي” إلى أن سبب تخوف “خالد” من الاعتراف بالعمل الذي يجمعه بالفنان المصري :محمد فؤاد”، يعود إلى تصريحات الأخير التي قال فيها: “لو تسمعني الجزائر أنا هعتزل الغنا.”

وكان “فؤاد” قد كشف في تصريح له على قناة مصرية لحظة وصوله إلى مطار القاهرة عائداً من الخرطوم، عن تفاصيل الاعتداء عليه برفقة مجموعة من الفنانين والاعلاميين وعددهم 130 فرداً، من طرف الجمهور الجزائري خلال تواجده لحضور المباراة الفاصلة بين المنتخبين المصري والجزائري، في إطار تصفيات كأس العالم 2010، والتي احتضنتها السودان.

من جانبه أكد مصدر مقرب من الشاب “خالد” في حديثه لليقظة، أن الأخير وافق على العمل الفني الذي اقترحه عليه “مصعب العنزي” باعتباره أغنية وطنية مشتركة وليست “ديو”، كما أشار إلى أن كاتب الكلمات الكويتي عندما تواصل مع الشاب “خالد” أبلغه أن الأغنية ستقدم في إطار خاص وتحديداً بمناسبة زيارة العاهل المغربي محمد السادس المرتقبة إلى مصر، قبل أن يؤكد ذات المصدر “لليقظة” أن “خالد” قدم الأغنية بدون مقابل واختار تسجيلها بأحد استوديوهات باريس كهدية منه إلى المغرب الذي يحمل جنسيته وجواز سفره إلى جانب جنسيته الأصلية الجزائرية.