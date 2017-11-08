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“الأنوثة المدمرة” في أزياء أنطوان القارح لعام 2018

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نوفمبر ٨ ,٢٠١٧

عرض المصمم اللبناني أنطوان القارح مجموعته الجديدة من الهوت كوتور، التي كشفها للمرة الأولى، في عاصمة السلطنة العمانية، مسقط، الأسبوع الفائت، ملبياً دعوة منظمي احتفالية ” Ladies A La Mode “، وذلك خلال عرض ضخم للأزياء لم تشهد له العاصمة مثيلأ.

قدّم المصمم القارح مجموعته الجديدة للأزياء الراقية، التي حملت عنوان “الأنوثة المدمرة “، في عرض ختامي لهذه الفعالية التي تُعد من أبرز الاحتفاليات الجمالية التي تقام في سلطنة عُمان.

الفكرة الأساسية لمجموعة القارح تمحورت حول المرأة القادرة على “تدمير” من حولها بأنوثتها الطاغية. ولأنَّ الطبيعة الأم هي التجسيد الأمثل لفكر المصمم الفلسفي، فقد اختار منها عنصران أساسيان تكمن فيهما قوة الحياة ونهايتها، هما “الجليد والنار” اللذين يشكلان انعكاساً لامراة أنطوان القارح القوية، القاسية،الحادة ببرودتها أو الملتهبة والحارقة بشغفها.

تألفت مجموعة المصمم انطوان القارح من عشرين قطعة ركّز فيها على ألوان تتناسب مع النار والجليد، بالإضافة إلى تفاصيل الرسم والطبع والتطريز على الفستاين بشكل يعكس الفكرة الأساسية للمجموعة. كما قدّم المصمم خلال المجموعة إكسسورات مميزة جداً وخاصة للرأس والأذن.

يُذكر أن عرض القارح حضرته شخصيات من العائلة المالكة في السلطنة، ونخبة من المجتمع العُماني، ووسائل الإعلام والمهتمين في عالم الموضة والأزياء.

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