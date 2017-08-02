عروض أزياء خاصة بالبدينات في أسبوع الموضة بنيويورك سبتمبر القادم

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تعكف علامة “توريد” العالمية التحضير للمشاركة في أسبوع الموضة المقرر أن تحتضنه نيويورك شهر سبتمبر القادم، لكن خيارها وقع على المرأة الممتلئة، لأن قياسات أزيائها تتراوح ما بين 10 إلى 30، وسيكون هذا العرض دون شك أول خط لصاحبات الوزن الزائد، يشارك به في هذا المعرض العالمي، وإطلاق أجمل ما أبدع من صيحات الموضة.

فضلت علامة “توريد” للأزياء، اقتحام موسم الخريف المقبل مع المرأة التي يتراوح قياس أزيائها ما بين 10 إلى 30، وبذلك ستكون رائدة في هذا المجال، على اعتبار أنه أول خط لصاحبات الوزن الزائد، يعرض أزياءه خلال هذا الحدث العالمي، علماً أن عرض هذه المجموعة على وجه التحديد سيكون في 12 سبتمبر المقبل، وسوف تكون الفرصة كذلك لهذه الدار من أجل إطلاق مجموعة الربيع لعام 2018، والتي تتشكل من 40 قطعة خاصة بإطلالة المرأة البدينة، وتأكد بأن قصات هذه الأزياء تميل تارة إلى طابع الروك آند رول وتارة أخرى إلى الطابع البوهيمي.

ويمكن أن نثلج صدور صاحبات الوزن الزائد بخبر آخر، يتمثل في شروع متاجر التجزئة الكندية Addition Elle في عرض مجموعتها الجديدة، بالتعاون مع عارضة الوزن الزائد جوردين وودز خلال أسبوع الموضة المزمع تنظيمه في نيويورك، حيث سيكون للمرأة البدينة حصة معتبرة من خلال عرضيين موجهين لها.