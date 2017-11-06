أزياء الشيخة هند بنت فيصل القاسمي جمعت الحضارات

قدّمت مصممة الأزياء الإماراتية الشيخة هند بنت فيصل القاسمي مجموعتها الجديدة من The Royal Gala، وسط جمهور كبير من العاملين في مجال الأزياء ومتتبعي الموضة.

بعد نجاح العرض الأول من حفل عرض الأزياء الذي أقامته مصممة الأزياء الإماراتية الشيخة هند بنت فيصل القاسمي The Royal Gala في شهر أبريل/نيسان الفائت في إمارة دبي، كان لـ الشيخة هند موعد جديد مع النجاح. فقد قدمّت في الثامن والعشرين من تشرين أول/ أكتوبر 2017 ، العرض الثاني من مجموعة The Royal Gala، في فندق “بالازيو فيرساتشي” في دبي بحضور نخبة من مصممي الأزياء العالميين وأبرز دور الأزياء.

الحفل شهد اهتماماً إعلامياً كبيراً نظراً لأهمية الحفل الذي يؤكد على أنّ إمارة دبي لا تزال مركزاً عالمياً للموضة والأزياء في القرن الواحد والعشرين، وأن دبي تجمع مختلف الثقافات نظراً للانفتاح الحضاري الذي تشهده. ولعل اللافت في الحفل كان الجمع بين ثقافات المغرب والمشرق، فبدا ذلك واضحاً من خلال تصاميم الشيخة هند، التي تدل على مختلف الحضارات.

وقد أعربت الشيخة هند بنت فيصل القاسمي عن سعادتها في نجاح العرض الثاني من The Royal Gala، معتبرة أن النجاح يدفعها دائماً نحو تقديم الأفضل وكل ما هو جديد ومختلف.