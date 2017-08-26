استوحي أزيائك للعيد مما ارتدته النجمات في صيف 2017

حفل هذا الصيف بالمهرجانات الغنائية والاحتفالات والمناسبات المختلفة. وقد ظهرت النجمات بإطلالات مميزة خطفت الأنظار وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى أكثر من شهرين.

“اليقظة” اختارت لك مجموعة من أجمل أزياء النجمات لهذا الموسم، علك تستوحين منها إطلالة عيد الأضحى الأنيقة:

_ نوال الزغبي: ارتدت النجمة الذهبية فستاناً ضيقاً باللون الفيروزي من تصميم مايكل سينكو، مزوداً بـ”كاب” طويل في واحدة من حفلاتها الأخيرة، وكان سبق لها أن اختارت فستاناً فخماً من ناحية الحياكة والقماش للمصمم مايكل سينكو، وظهرت به ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن. وجاءت ألوان الفستان فاتحة.

_ أحلام: لعل هذا الجمبسوت من أجمل ما ارتدت المطربة أحلام لهذا الموسم، ومنحها طلّة مميزة. التصميم فضي اللون ساحر للعالمي زهير مراد.

_ نانسي عجرم: كان صيف النجمة نانسي عجرم حافلاً، وقد بدت أنيقة في كافة مناسباتها. ففي حفل أحيته في جزيرة قبرص، ظهرت بفستان كلاسيكي أنيق باللون الأخضر الزمردي. وفي مهرجان قرطاج، أطلّت بفستان برغندي اللون يتخلله اللون الأسود في منطقة الصدر، وهومن تصميم العالمي إيلي صعب.

_ إيميه صياح: ظهرت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح في أحدث جلسة تصوير لها بفستان محتشم وراق من الحرير الوردي اللون من تصميم دار “لانفان” الفرنسية.

_ نجوى كرم: تختار دائماً التصاميم الكلاسيكية الراقية. وقد ظهرت هذا الموسم بعدّة مناسبات أبرزها مهرجانات الأرز الدولية في لبنان، حيث ارتدت فستاناً فيروزي اللون، مزوداً بأكمام طويلة للمصمم نيكولا جبران. كما اختارت فستاناً للمصمم نفسه، خلال ظهورها في مهرجانات تنورين. الفستان مزيج من اللونين البيج والذهبي، وملائم للمناسبات الراقية.

_ تانيا قسيس: اختارت الفنانة تانيا قسيس فستاناً ضيقاً مزوداً بأكمام طويلة من اللون الأحمر الذي يحظى بشعبية هذا الموسم.

_ بلقيس: ارتدت في أحدث جلسة تصوير لها، “انسامبل” أبيض اللون، عبارة عن سروال ضيق وجاكيت طويل مبتكر. هذه الاطلالة تلائم المناسبات النهارية كما المسائية.

_ كارول سماحة: خطفت الأنظار بتصميم العالمي طوني ورد خلال مهرجانات البترون الدولية. الفستان طويل بلون الـ”اوف وايت” ومزود بوشاح مشكوك بأسلوب فخم وراق.

هذا الفستان يتوجك “أميرة” في السهرات، فما رأيك؟