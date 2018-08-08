أزياء الفتيات في صيف 2018 تنبض بالحيوية

تميزت مجموعة ربيع وصيف الجديدة 2018 الخاصة بالفتيات، بالمتعة النابضة بالحياة فهي تبعث الشعور بالحيوية والمرح وتحاكي براءتها و طفولتها.

فقد أجمعت دور الأزياء العالمية على تصميم قطع تناسب جميع أوقات الفتيات ومناسباتها لهذا الموسم ، فسواء كانت الفتاة الصغيرة في عطلة أو في حفل عائلي أو عيد ميلاد لصديقاتها أو رحلة في الهواء الطلق ، فستجد ما يليق بها ويناسب شخصيتها المرحة وحيويتها.

فنجد الفساتين الأنيقة السهلة الإرتداء بألوان قوية مثل الأحمر والأخضر والأزرق، وبنقشات ناعمة كالزهور بألوانها المنعشة والجميلة وقطع أخرى ذات تقليمات رفيعة وكاروهات ناعمة صغيرة وقطع أخرى منقطة، بالإضافة إلى الأحذية ذات التفاصيل الأنيقة المميزة والتي تساعدها على الحركة بكل عفوية وراحة.

و لم تنسى دور الأزياء بنطلونات الجينز والجاكيتات والقمصان المضاف إليها حبات اللؤلؤ إذ أنه من القطع الأساسية في الخزانة العصرية كونه من القطع الكاجوال العملية التي تسهل حركتها. وبالتأكيد التنورة من الأساسيات الضرورية في أزياء الفتيات الصغيرات لذلك تم توفيرها بألوان فاتحة كالأبيض والبيج والزهري و بقصات مختلفة وأطوال متفاوتة .

وتزخر بباقة من الفساتين والتنانير المصنوعة من البوبلين وقماش البروكاد المزركش.

وهناك الأزياء الرياضية المميزة المصنوعة من الجيرسي والجبردين والتي تتسم بخلفية خضراء وبيضاء جميلة ومزينة بتصاميم جرافيكية مع تفاصيل آسرة مستوحاة من عالم الرياضة.